Το μήνυμα του Τσιτσιπά για τον τελικό του Australian Open

Έναν από τους καλύτερους τελικούς των τελευταίων ετών πρόσφεραν στο κοινό οι Ράφα Ναδάλ και Ντανίλ Μεντβέντεφ στο μεγάλο ραντεβού για τον τίτλο του Australian Open, το οποίο κατέκτησε τελικά ο Ισπανός, φθάνοντας τα 21 Grand Slam στην καριέρα του.

Την αναμέτρηση παρακολούθησε φυσικά και ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο έλληνας τενίστας μάλιστα σχολίασε το παιχνίδι και έμεινε εντυπωσιασμένος από την τρομερή μάχη που έδωσαν οι δύο τενίστες και έστειλε το δικό του όμορφο μήνυμα μετά το τέλος του αγώνα.

«Συγχαρητήρια για τον εκπληκτικό τελικό και στους δύο! Ένας αγώνας που τον ζήσαμε πολύ έντονα. Τι άλλο μπορώ να πω… πραγματικά μαγική βραδιά, ακόμα και γι’ αυτούς που απλώς παρακολουθούσαν» έγραψε ο Τσιτσιπάς.

Congrats for an amazing final from both! A match that was intensely lived.

What else can I say… truly a magical night even for those watching 👏🏼👏🏼👏🏼

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) January 30, 2022