Τα highlights του Γιάννη από την ήττα των Μπακς

Ο Γιάννης το πάλεψε μόνος του, ωστόσο οι Νάγκετς ήταν ασταμάτητοι και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιόκιτς «άλωσαν» το Μιλγουόκι και επικράτησαν με 136-100!

Ο Greek Freak ήταν σε καλή βραδιά, ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 29 πόντους και 9 ριμπάουντ, ωστόσο δεν είχε καμία βοήθεια, με αποτέλεσμα τα «ελάφια» να γνωρίσουν μία βαριά ήττα από την ομάδα του Ντένβερ…

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις καλύτερες στιγμές του Έλληνα σταρ από την αναμέτρηση…

Not our night vs. the Nuggets. pic.twitter.com/oezW6rSm3e

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 31, 2022