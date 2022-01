Αποκάλυψη «βόμβα» από τον Πικέ: «Ο Ρονάλντο ήταν κοντά στην Μπαρτσελόνα»

Μια αποκάλυψη που θα συζητηθεί έντονα έκανε ο Ζεράρ Πικέ.

Ο κεντρικός αμυντικός της Μπαρτσελόνα ήταν καλεσμένος του Ισπανού streamer στο twitch, Ibai Llanos όπου είπε διαφορά πράγματα τόσο για την επαγγελματική του ζωή, όσο και για την προσωπική του.

Ωστόσο, ο στόπερ των «μπλαουγκράνα»… κατάφερε να ρίξει και μια «βόμβα» και να προκαλέσει… χαμό!

Ο Πικέ αποκάλυψε στο live πως πριν από μερικά χρόνια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρέθηκε μια ανάσα μακριά από την Μπαρτσελόνα!

Σύμφωνα με τον Ισπανό, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ήταν παρά πολύ κοντά στο να φορέσει την «μπλαουγκράνα» φανέλα, προτού τελικά καταλήξει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Μάλιστα το ίδιο είπε και για τον Βινίσιους τον οποίο επίσης πήρε η Βασίλισσα…

Piqué: «Cristiano was once close to Barça before he signed for Madrid. Same for Vinicius.»

