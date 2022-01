Τσιτσιπάς μαγεία, έτοιμος για κούπα μέσα στην Αυστραλία (3-0)

Ασύλληπτη εμφάνιση από τον Στέφανο Τσιτσιπά και πρόκριση στα ημιτελικά του Αυστραλιανού Όπεν.

Ο Στέφανος έκανε… πάρτι με καλεσμένο τον Γιάνικ Σίνερ (3-0) και πήρε το εισιτήριο για τους «4» της διοργάνωσης της Μελβούρνης.

Ο κορυφαίος έλληνας τενίστας επικράτησε με 6-3, 6-4, 6-2 του Ιταλού Νο 10 στον κόσμο και την Παρασκευή (28/1) θα διεκδικήσει την πρόκρισή του στον τελικό του τουρνουά, ο οποίος θα είναι ο δεύτερος σε Grand Slam στην καριέρα του.

Εκεί θα αντιμετωπίσει το νικητή του παιχνιδιού ανάμεσα στον Ντανίλ Μεντβέντεφ και τον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, με τον τελευταίο να είναι η προτίμηση λογικά του Στεφ, καθώς τον έχει νικήσει πέντε συνεχόμενες φορές.

Από εκεί και πέρα, ακόμη και αν τελικά βρεθεί στο δρόμο του ο Μεντβέντεφ, κόντρα στον οποίον η παράδοση δεν είναι και τόσο καλή (6-2 υπέρ του Ρώσου), ο Στέφανος δεν έχει να φοβάται τίποτα, καθώς με εμφανίσεις σαν τη σημερινή μπορεί να ξεπεράσει το οποιοδήποτε εμπόδιο.

Στα του ματς, ο έλληνας τενίστας έκανε ιδανικό ξεκίνημα. Εκμεταλλεύτηκε το άγχος που φάνηκε να έχει ο 20χρονος, ο οποίος δεν μπορούσε να βρει πρώτο σερβίς, και έφθασε σε μπρέικ με το… καλημέρα (2-0). Στη συνέχεια ο Σίνερ κράτησε με ευκολία το σερβίς του, όμως το ίδιο έκανε και ο Στεφ, με αποτέλεσμα να γίνει το 1-0 (6-3).

Ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε το ίδιο εντυπωσιακά και το δεύτερο σετ και μόλις στο τρίτο γκέιμ έφθασε σε μπρέικ (2-1). Η 20λεπτη διακοπή λόγω βροχής μπορεί να τον ξενέρωσε, αλλά δεν τον επηρέασε, και χωρίς να ζοριστεί κράτησε το σερβίς του και πήρε μεγάλο προβάδισμα με 2-0 (6-4).

Μόλις στο τρίτο γκέιμ του τρίτου σετ βρέθηκε ξανά με μπρέικ πόιντ και κάνοντας το 3/3 πήρε προβάδισμα με 2-1.

Ωστόσο, δε σταμάτησε εκεί, καθώς έκανε και το 4/4 στο επόμενο service game του Σίνερ, περνώντας μπροστά με 4-1.

Στη συνέχεια κράτησε το σερβίς του και έκλεισε το ματς με 3-0 ύστερα από 2 ώρες και 6 λεπτά.

Statement made ‼️

🇬🇷 @steftsitsipas puts in a flawless performance to defeat Jannik Sinner 6-3 6-4 6-2 and advance to his third #AusOpen semifinal.#AO2022 pic.twitter.com/oEHvMtsDRB

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2022