Οριστική συμφωνία μεταξύ Έβερτον και Περέιρα

Έφυγε ο Ράφα Μπενίτεθ και έρχεται ο Βίτορ Περέιρα στο Μέρσεϊσαιντ για λογαριασμό της Έβερτον! Η διοίκηση των «ζαχαρωτών» ήρθε σε συμφωνία με τον Πορτογάλο προπονητή και αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα η πρόσληψη του μες την ημέρα.

Ο πρώην «ερυθρόλευκος» τεχνικός, μέχρι πρότινος βρισκόταν στον πάγκο της Φενερμπαχτσέ, από την οποία όμως απομακρύνθηκε λόγω της τραγικής πορείας της τη φετινή σεζόν.

Αυτή όμως είναι μια νέα πρόκληση για τον 53χρονο προπονητή, που θα αναλάβει τα κλειδιά της αγγλικής ομάδας, την ώρα που εκείνη είναι 16η στην Premier League, μετρώντας τέσσερις ήττες και μία ισοπαλία στα πέντε τελευταία ματς.

Former Porto boss Vitor Pereira closing in on Everton job after successful talks with club chiefs in London on Tuesday night | @SamiMokbel81_DM https://t.co/rekBDcz9sU

