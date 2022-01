Οι καλύτερες στιγμές του Τσιτσιπά κόντρα στον Σίνερ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, πραγματοποιώντας μια μαγική εμφάνιση απέναντι στον Σίνερ, επικράτησε άνετα με 3-0 σετ και πήρε την πρόκριση για τον ημιτελικό του Australian Open, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή.

Απόλυτα προσηλωμένος και συγκεντρωμένος στο παιχνίδι του, ο Στέφανος κυριάρχησε στη Rod Laver Arena και δεν επέτρεψε στον Ιταλό να δημιουργήσει καν ευκαιρία για break.

Πλέον ο έλληνας πρωταθλητής και Νο 4 της παγκόσμιας κατάταξης περιμένει τον αντίπαλό του στον ημιτελικό, που θα προκύψει από το ζευγάρι των Αλιασίμ – Μεντβέντεφ.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές από τη μεγάλη νίκη του Τσιτσιπά επί του Σίνερ:

Statement made ‼️

🇬🇷 @steftsitsipas puts in a flawless performance to defeat Jannik Sinner 6-3 6-4 6-2 and advance to his third #AusOpen semifinal.#AO2022 pic.twitter.com/oEHvMtsDRB

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2022