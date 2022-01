The Beatles: Aναμνηστικά του συγκροτήματος θα πωλούνται ως NFTs

Ο γιος του Τζον Λένον, Τζούλιαν, θέτει σε δημοπρασία ενθύμια των Beatles, ανάμεσα στα οποία υπάρχουν τρεις κιθάρες που του έδωσε ο πατέρας του και χειρόγραφες σημειώσεις για το τραγούδι «Hey Jude» του 1968 – αλλά όχι αυτοπροσώπως.

Αντ’ αυτού, η δημοπρασία είναι μια πώληση μη ανταλλάξιμων διακριτικών (NFTs), ενός τύπου ψηφιακού περιουσιακού στοιχείου. Κάθε πλειοδότης θα μπορεί να διεκδικήσει την ιδιοκτησία ενός ψηφιακού αρχείου που περιγράφεται ως «ηχητικό/ακουστικό συλλεκτικό υλικό», στο οποίο ο Τζούλιαν Λένον αφηγείται μια «συγκεκριμένη εγκάρδια ανάμνηση».

«Αισθάνομαι απίστευτα τυχερός που ζω σε μια εποχή όπου η καινοτομία μου επιτρέπει να μοιράζομαι τέτοια προσωπικά κομμάτια της οικογενειακής μου ιστορίας, των Λένον», είπε ο Τζούλιαν Λένον, ο οποίος είναι τραγουδιστής-τραγουδοποιός, συγγραφέας και καλλιτέχνης.

Registration and Bidding is now open for Lennon Connection: The NFT Collection. In collaboration with @JuliensAuctions x @YellowHeartNFT , a portion of the proceeds will be donated to @TWFFofficial to offset carbon via @nori. Learn more at https://t.co/6l5nzO1CHJ pic.twitter.com/bvG7EHAX88

— Julian Lennon (@JulianLennon) January 24, 2022