Πιο τρελός από τους τρελούς – Ο Τάισον στη Βραζιλία, με υπογεγραμμένη φανέλα του Μαραντόνα

Ο Μάικ Τάισον ήταν ένας από τους κορυφαίους μποξέρ όλων των εποχών. Και παρά το γεγονός ότι έχει αποσυρθεί εδώ και πολλά χρόνια από τη δράση, παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής, ενώ συχνά το όνομά του εμφανίζεται στην επικαιρότητα.

Ο σπουδαίο πρώην boxer εγκατέληψε τον χώρο της πυγμαχίας το 2005, έχοντας πολλά επιτεύγματα στο ιστορικό του. Αλλά και αρκετά… ευτράπελα. Όπως το παρακάτω.

Το 2005 ο Τάισον πήγε στη Βραζιλία για διακοπές. Θέλοντας να… πικάρει τους Βραζιλιάνους, έφτασε φορώντας με φανέλα Αργεντινής με το όνομα του Ντιέγκο Μαραντόνα.

Ένα βράδυ, βγαίνοντας από κάποιο κλαμπ, επιτέθηκε στον φωτογράφο Carlos Eduardo da Silva, ο οποίος του έκανε μήνυση. Ο Τάισον εμφανίστηκε στο δικαστήριο του Σάο Πάολο φορώντας ξανά τη φανέλα του Μαραντόνα, με το ακροατήριο στη δικαστική αίθουσα να ξεσπάει σε αποδοκιμασίες.

Δείτε παρακάτω φωτογραφίες και βίντεο:

In 2005, while walking through São Paulo, Brazil, Mike Tyson hit a journalist and broke a recording camera.

For this incident he was cited by the authorities.

When he went to testify, to anger the Brazilian people, he put on the Argentina shirt signed by Diego Maradona. pic.twitter.com/7rkedj12ET

— FootballFunnys (@FootballFunnnys) January 14, 2022