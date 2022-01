Οι κορυφαίες στιγμές του Γιάννη από την 30άρα κόντρα στους Μπουλς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν καθοριστικός σε ένα ακόμη ματς και οδήγησε τους Μπακς στη μεγάλη νίκη επί των Μπουλς στο Μιλγουόκι (94-90).

Σε ένα πολύ σκληρό και πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι ο «Greak Freak» πέτυχε 30 πόντους, μάζεψε 12 ριμπάουντ, μοίρασε 3 ασίστ, ενώ είχε 2 τάπες και 1 κλέψιμο σε 37 λεπτά.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του Γιάννη από τη μεγάλη νίκη των «ελαφιών» κόντρα στους «ταύρους» σε μια αναμέτρηση, που θύμισε πλέι οφ.

Another 30+ point night. Another day at the office for @Giannis_An34. #NBAAllStar

30 PTS | 12 REB | 3 AST | 2 BLK | 1 STL pic.twitter.com/mfplXrhTzd

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 22, 2022