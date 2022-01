Νέα Υόρκη – Φονική πυρκαγιά στο Μπρονξ – Ένας νεκρός και εννέα τραυματίες

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και εννέα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων πέντε αστυνομικοί, σε φωτιά που ξέσπασε στην πόλη της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Φοξ, αριθμός 869 στο Μπρονξ, δήλωσε εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες των Μέσων Ενημέρωσης, έκρηξη αερίου προκάλεσε την πυρκαγιά και την κατάρρευση κτιρίου.

Η πυρκαγιά αυτή έρχεται 9 μόλις μέρες μετά την αντίστοιχη τραγωδία στο Μπρονξ όπου 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από πυρκαγιά σε πολυκατοικία.

⚠🇺🇸#URGENT: Several injured following suspected gas explosion at apartment in New York City#Bronx l #NY

Specialized units have responded to reports of large explosions and a fire. At least seven are injured, including multiple police officers.

