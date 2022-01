Η τουριστική βιομηχανία της χώρας μας , άρχισε να ζεσταίνει τις μηχανές της. Μετά την (αναγκαστική) ανάπαυλα της πανδημίας, ο τουριστικός κλάδος εμφανίζεται πανέτοιμος για τη νέα σεζόν, που αυτή τη φορά δεν θα είναι καθόλου μικρή θα αρχίζει, όπως μου είπε ο αρμόδιος υπουργός Βασίλης Κικίλιας, από τον Μάρτιο και θα παραταθεί έως τον Δεκέμβριο. Τα μηνύματα από παντού (τουρ οπερέϊτορς, ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρίες, κρουαζιέρες, μαρίνες, χιονοδρομικά κέντρα, τουριστικά γραφεία κτλ.) είναι ενθαρρυντικά, τόσο που η εκτίμηση είναι, ότι εάν όλα πάνε καλά θα είναι μια χρονιά που θα στηρίξει ισχυρά το εθνικό εισόδημα. Μία πρόβα τζενεράλε έγινε τώρα με τον χειμερινό τουρισμό, όπου σε πολλές περιοχές η πληρότητα έφτασε ακόμα και το 100%. Όλο αυτό το διάστημα, έγινε μια αθόρυβη πλην εξόχως παραγωγική δουλειά, τόσο στα νησιά μας, όσο και στις παραλίες, στον θρησκευτικό, στον περιπατητικό τουρισμό, στα ενοικιαζόμενα σκάφη, στα οινοποιεία, στις μαρίνες, στις ιαματικές πηγές παντού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε πολλές περιοχές της Ελλάδος που δεν είχαν φωτισθεί τουριστικά, όπως η Δυτική Μακεδονία (όπου διοργανώθηκε το οινοτουριστικό συνέδριο από την υφυπουργό Σοφία Ζαχαράκη). Ο κ. Κικίλιας αναφέρει και τις δεκάδες νέες επενδύσεις που γίνονται (ή έγιναν) στον τουριστικό κλάδο, από ίδρυσης νέων ξενοδοχειακών μονάδων έως την επέκταση πολυτελών ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Από τον τουρισμό ζουν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες και η ανάπτυξή του αντανακλά την ανάπτυξη της χώρας και στην αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Είναι βεβαίως και το κονδύλι των 320 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που βοηθά, είναι και οι ξένοι επενδυτές που δημιουργούν νέες μονάδες σχεδόν παντού, επέκταση μονάδων στην Αττική, νέα ξενοδοχεία στα Σύβοτα, στην Αφάντου, στην Χαλκιδική έως την Μύκονο. Ειδικά για τη Μύκονο, έχω τούτα να σας πω…

***

Ο Σαουδάραβας, το Four Seasons στη Μύκονο και οι επενδύσεις

Στη Μύκονο και συγκεκριμένα στο Καλό Λιβάδι δημιουργείται το δεύτερο στην χώρα μας υπερπολυτελές ξενοδοχείο Four Seasons (το πρώτο είναι στον Αστέρα Βουλιαγμένης) και ο 67χρονος ιδιοκτήτης του Σαουδάραβας Khaled Juffali ήρθε μαζί με την 27χρονη κόρη από την Μασσαλία για 24 ώρες στην Αθήνα για να συναντήσει τον Πρωθυπουργό. Θεωρείται από τους πλέον επιφανέστερους επιχειρηματίες σε όλον τον κόσμο, με 50.000 υπαλλήλους, με τζίρο εκατομμυρίων δολαρίων, αμερικανοσπουδαγμένος (και με άλλες σπουδές στην Ελβετία και στον Λίβανο), πολύγλωσσος και με πολυτελή ξενοδοχεία σε Ευρώπη και Αμερική, με ενδιαφέροντα στην Φόρμουλα 1, και με αντιπροσωπεία της Mercendes στη Σαουδική Αραβία. Είπε στον Πρωθυπουργό ότι σύντομα θα ξανάρθει για να μιλήσει για επενδύσεις, ώστε να διευρύνει τον κύκλο των επενδύσεών του στην χώρα μας, την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης του παρουσίαζε τις δυνατότητες που παρέχει πλέον Ελλάδα στις επενδύσεις. Αυτή η υπόσχεσή του, ότι θα ξανάρθει και μάλιστα σύντομα, ανοίγει νέους προοπτικές για επενδύσεις με Σαουδαραβικά κεφάλαια. Και γιατί να μην ανοίγει; Όπως είπε είναι απόλυτα ικανοποιημένος από τη λειτουργία του Four Seasons στη Βουλιαγμένη (και για τις ξενοδοχειακές του υπηρεσίες αλλά και για τα εστιατόριά του), και ότι το ίδιο εκτιμά πως θα συμβεί και στη Μύκονο με το καινούργιο υπερπολυτελές Four Seasons που δημιουργεί. Εξέφρασε την αγάπη του για την Ελλάδα, είπε ότι προορίζει την 27χρονη κόρη (τη μικρότερη από τέσσερα παιδιά που έχει) για να «τρέξει» τα Four Seasons στην Ελλάδα. Στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης και η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Πρέσβης Ελένη Σουρανή. Μάλιστα σε κάποια στιγμή έτσι ο κ. Φραγκογιάννης τον ρώτησε (δήθεν τυχαία και μπόλικη δόση χιούμορ) εάν έχει βρει κάποιο κατάλυμα να διανυκτερεύσει στην Αθήνα, ώστε να του φροντίσει αυτός ένα και βεβαίως όλοι γέλασαν.

***

Ελληνογαλλική στρατιωτική συμμαχία στο Διάστημα

Αυτή τη στιγμή ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος έχει στραμμένη την προσοχή του στη σημερινή ημέρα με την άφιξη στην Τανάγρα των πρώτων 6 Rafale (και την απόσυρση των πρώτων Mirage 2000), αλλά και στη μεθαυριανή ημέρα με την άφιξη στην χώρα μας για επίσημη επίσκεψη του Γάλλου αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων και βατραχάνθρωπου στρατηγού Thierry Burkharrd. Δεν θα είναι καθόλου μια τυπική επίσκεψη, αλλά σε αυτήν θα υπογραφεί η πρώτη στρατιωτική συμφωνία (στα πλαίσια της συμφωνηθείσης αμυντικής συνδρομής), που περιλαμβάνει όχι μόνον κοινές ασκήσεις και στάθμευση γαλλικών στρατευμάτων στην Ελλάδα, αλλά και ελληνικών στη Γαλλία. Εκείνο όμως που ξεχωρίζει με τη συμφωνία αυτή είναι η στρατιωτική συνεργασία στο διάστημα, με την οποία η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά επισήμως πληροφορίες από τους γαλλικούς στρατιωτικούς δορυφόρους που ήδη έχουν εκτοξευθεί στο διάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι η Γαλλία έθεσε, τον περασμένο Οκτώβριο σε τροχιά έναν εξελιγμένης τεχνολογίας στρατιωτικό δορυφόρο, ο οποίος θα βοηθήσει τις ένοπλες δυνάμεις της να συλλέγουν πληροφορίες και να επικοινωνούν μεταξύ τους όπου κι αν βρίσκονται. Ο δορυφόρος αυτός ονομάζεται Syracuse 4A («Συρακούσες») και εκτοξεύτηκε με ευρωπαϊκό πύραυλο στο διαστημοδρόμιο στο Κουρού της Γαλλικής Γουϊάνα στη Νότια Αμερική. Να σημειώσω ακόμα ότι οι γαλλικοί στρατιωτικοί δορυφόροι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην αποκρυπτογράφιση των θέσεων των μισθοφόρων στη Λιβύη. Επίσης η γαλλο-ελληνική στρατιωτική συμφωνία προβλέπει συνεργασία στην ανταλλαγή στρατιωτικών πληροφοριών στη Μεσόγειο, συνεργασία ειδικών δυνάμεων των δύο χωρών, καθώς και ναυτική συνεργασία. Όσον αφορά την πιθανή αποστολή ελληνικών στρατευμάτων στο Σαχλέ, θα το αποφασίσει η ελληνική κυβέρνηση, αφού προηγουμένως πάρει την έγκριση της ελληνικής Βουλής. Έως τώρα δεν έχει γίνει καμία κίνηση για το Σαχέλ

***

Το ελληνικό απόρρητο σχέδιο για τα τουρκικά drones

Τι συμβαίνει όμως με τα τουρκικά drones, που το τελευταίο διάστημα η Άγκυρα υπενθυμίζει με στρατιωτικά μέσα να αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία κάποιων νησιών; Υπήρξαν υπερπτήσεις drones πάνω από νησιά και από βραχονησίδες (όπως για παράδειγμα στην Κανδελιούσσα δυτικά της Νισύρου) που όπως ψευδώς ισχυρίζονται οι Τούρκοι δεν αποδόθηκαν στην Ελλάδα. Να σκεφτείτε ότι τις συνολικά 28 παραβιάσεις που καταγράφηκαν προσφάτως οι 25 έγιναν από το τουρκικό UAV και στην Αθήνα πλέον παρακολουθείται ο τρόπος που δρουν αυτά τα συστήματα στο Αιγαίο. Καταρχάς φαίνεται ότι η Κανδελιούσσα αλλά και οι νησίδες Ανθρωποφάγοι βρίσκονται στα σημεία στροφής των UAV που απογειώνονται από τα μικρασιατικά παράλια, γεγονός που σημαίνει –τουλάχιστον έως τώρα– ότι η πορεία τους είναι περίπου αυτοματοποιημένη. Τι λένε για όλα αυτά οι επιτελείς στο ελληνικό Πεντάγωνο…

Υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισής των τουρκικών drones, μου λένε, αλλά για ευνόητους λόγους δεν αποκαλύπτεται, ούτε βεβαίως δίνονται λεπτομέρειες αφού το σχέδιο είναι άκρως απόρρητο. Όπως εξηγεί ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος από τα τέλη του 2020 άρχισε να προετοιμάζεται το συγκεκριμένο το σχέδιο. Πάντως δεν φαίνεται να ανησυχεί τους επιτελείς αυτή η αυξημένη προκλητικότητα με κατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροπλάνα της Τουρκίας. Κάνουν την ίδια δουλειά που κάνει ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας CN235 και αυτό αντιμετωπίζεται επιτυχώς. Σε λίγο καιρό, λένε οι επιτελείς με μια σιγουριά, ότι θα υπάρξει λύση και για τα τουρκικά drones.

***

Ο κορωνοίός κτυπά πρώην Πρωθυπουργούς

Τους πρώην πρωθυπουργούς, έναν κάθε φορά, επισκέπτεται ο κορωνοϊός. Ευτυχώς είναι τριπλά εμβολιασμένοι και έτσι γλυτώνουν τα χειρότερα. Πρώτα επισκέφθηκε τον Αντώνη Σαμαρά, εν συνεχεία τον Αλέξη Τσίπρα και τώρα τον Κώστα Καραμανλή. Ο κ. Καραμανλής, ο οποίος είναι πλήρως εμβολιασμένος, εμφανίζει ήπια συμπτώματα και τηρώντας το υγειονομικό πρωτόκολλο παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό.

***

Το δείπνο στο Στρασβούργο με την Ρομπέρτα

Στις 2 ξημερώματα Τρίτης προσγειώθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας το πρωθυπουργικό Φάλκον. Ήταν η ώρα που ο Πρωθυπουργός επέστρεφε από το Στρασβούργο, όπου παρέστη στην επιμνημόσυνη τελετή για τον Νταβίντ Σασόλι. Λίγη ώρα νωρίτερα στο εστιατόριο «Κάμερτσελ» του Στρασβούργου δειπνούσε με την νέα Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα. Απλώς υπενθυμίζω ότι η εκ Μάλτας 43χρονη, δικηγόρος Ρομπέρτα Μέτσολα (μητέρα τεσσάρων αγοριών) είχε έρθει στην Αθήνα τον Αύγουστο και ζήτησε μάλιστα να επισκεφθεί δομή προσφύγων και αμέσως μετά πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό. Είναι μια πολιτικός που προέρχεται από τον Νότο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συζήτηση τόσο στο Στρασβούργο όσο και τον Αύγουστο στην Αθήνα συζητήθηκαν τα πάντα, από το προσφυγικό, την πανδημία και το Ταμείο Σταθερότητας, με τον Πρωθυπουργό και την κυρία Μέτσολα να μοιράζονται κοινές θέσεις στα μείζονα ευρωπαϊκά ζητήματα. Στην ομιλία της μετά την εκλογή της στο Ευρωκοινοβούλιο έκανε αναφορά και στο Κυπριακό λέγοντας ότι «η Ε.Ε. δεν μπορεί να θεωρείται ολοκληρωμένη όσο η Κύπρος παραμένει διχοτομημένη», κάτι που ενθουσίασε τους Κυπρίους, αλλά και τους Ελλαδίτες ευρωβουλευτές. Στο δείπνο στο Στρασβούργο παρέστησαν ο γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου και ο επικεφαλής του γραφείου της Ρομπέρτα Μέτσολα, Matthew Tabone.

***

Ο Αλέξης Πατέλης πρώτη φορά αιμοδότης

Ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης έγραψε στο Instagram: «Σήμερα έδωσα αίμα για πρώτη φορά», λέγοντας πως «μπορώ επιτέλους να βοηθήσω τους συνανθρώπους μου». Αυτό το «πρώτη φορά» το εξήγησε σημειώνοντας ότι: “Στο παρελθόν είχα δικό μου άνθρωπο που είχε ανάγκη από αίμα και δεν μπορούσα να τον βοηθήσω γιατί απαγορευόταν. Μία παράλογη ρύθμιση που απέκλειε απολύτως τους ομοφυλόφιλους πολίτες από το να γίνουν αιμοδότες και αναπαρήγαγε στερεότυπα και προκαταλήψεις καταργήθηκε». Και πρόσθεσε: «Δεν είναι ντροπή να είσαι ομοφυλόφιλος, ντροπή είναι να έχεις προκαταλήψεις. Σε προσωπικό επίπεδο είμαι πραγματικά συγκινημένος. Μπορώ επιτέλους να βοηθήσω τους συνανθρώπους μου που έχουν ανάγκη από αίμα. Θέλω, τέλος, με την ευκαιρία αυτή να καλέσω όλους τους συμπολίτες που μπορούν, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, να γίνουν εθελοντές αιμοδότες. Το αίμα σώζει ζωές! Εξαιρετική η ομάδα στον #Ευαγγελισμό», τόνισε στην ανάρτησή του ο Αλέξης Πατέλης.