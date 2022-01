Μεγάλη αλλαγή στην Eυρωλίγκα

Οι σύλλογοι της Euroleague φαίνεται πως πήραν την απόφαση να παρατείνουν το ήδη υπάρχον χρονικό όριο για την απόκτηση νέων παικτών.

Σύμφωνα με μια ανάρτηση του Λιθουανού δημοσιογράφου Ντονάτας Ουρμπόνας, οι ομάδες της διοργάνωσης εξαιτίας των κρουσμάτων κοροναϊού που έχουν πλήξει όλους τους συλλόγους, κορωνοϊού φαίνεται πως πήραν την απόφαση να διευρύνουν το χρονικό όριο που έχει να κάνει με τις προσθήκες νέων παικτών στα ρόστερ.

Ο αρχικός κανονισμός της διοργάνωσης προέβλεπε πως οι ομάδες θα μπορούσαν να αποκτήσουν κάποιο νέο παίκτη μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου, αλλά αυτό το χρονικό όριο άλλαξε με καταληκτική ημερομηνία την 23η Φεβρουαρίου.

Φυσικά αυτές αφορούν παίκτες που δεν έχουν αγωνιστεί στην Euroleague, καθώς αυτή η διορία έχει ήδη εκπνεύσει. Βέβαια σε αυτή την απόφαση έπαιξε ρόλο και η 10η του Φλεβάρη, μέρα που λήγει η δυνατότητα των ανταλλαγών στις ομάδες του ΝΒΑ.

The EuroLeague clubs modified the deadline for 2021-22 season additions, extending the registration deadline from February 9 to February 23.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) January 18, 2022