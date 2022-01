ΗΠΑ – Συνελήφθη ο αρχηγός μιας από τις κυριότερες ακροδεξιές οργανώσεις

Ο ιδρυτής και αρχηγός των Oath Keepers, μιας από τις κυριότερες οργανώσεις της ακροδεξιάς στις ΗΠΑ, συνελήφθη σήμερα για τον ρόλο του στην επίθεση εναντίον του Καπιτωλίου, ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σε βάρος του Στιούαρτ Ρόουντς, 56 ετών και άλλων δέκα μελών της οργάνωσης ασκήθηκαν διώξεις χθες για «ανταρσία», διευκρινίζει το υπουργείο σε ένα δελτίο Τύπου. Πρόκειται για τη σοβαρότερη κατηγορία που απαγγέλθηκε έως σήμερα σε βάρος των συμμετεχόντων στην επίθεση εναντίον της έδρας του Κογκρέσου, στις 6 Ιανουαρίου του 2021.

Breaking News: Stewart Rhodes, the leader and founder of the Oath Keepers militia, was arrested and charged with seditious conspiracy in connection with the Capitol riot, officials said. https://t.co/OINKubKTgW

— The New York Times (@nytimes) January 13, 2022