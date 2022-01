Ρονάλντο – «Δεν είμαι στην Γιουνάιτεντ για την έβδομη θέση»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εμφανίστηκε δυσαρεστημένος με την κατάσταση που επικρατεί στις τάξεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά και αισιόδοξος ότι η εικόνα της ομάδας του μπορεί να αλλάξει.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Sky Sports» ξεκαθάρισε ότι πρωταρχικός του στόχος με τους «κόκκινους διαβόλους» είναι η κατάκτηση τίτλων και όχι να ανταγωνίζεται για την έβδομη θέση.

«Δεν δέχομαι ότι η νοοτροπία μας είναι μικρότερη από το να είμαστε στην πρώτη τριάδα της Premier League. Νομίζω ότι για να δημιουργήσεις καλά πράγματα, μερικές φορές πρέπει να καταστρέψεις μερικά. Η Γιουνάιτεντ μπορεί να είναι στο επίπεδο που θέλουν οι οπαδοί της. Το αξίζουν αυτό.

Είμαστε ικανοί να αλλάξουμε τα πράγματα τώρα. Ξέρω τον τρόπο, αλλά δεν πρόκειται να το αναφέρω εδώ γιατί δεν νομίζω ότι είναι ηθικό από μέρους μου να το πω αυτό. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μπορούμε να τα πάμε καλύτερα. Ολοι μας. Η Γιουνάιτεντ ανήκει ψηλά, οπότε πρέπει να το αλλάξουμε.

Δεν θέλω να είμαι εδώ για να είμαι στην έκτη θέση, στην έβδομη ή στην πέμπτη θέση. Είμαι εδώ για να κερδίζω. Πιστεύω ότι μπορούμε αλλά δεν είμαστε ακόμα στο καλύτερο μας επίπεδο. Όμως έχουμε πολύ δρόμο να βελτιωθούμε και πιστεύω ότι αν αλλάξουμε νοοτροπία, μπορούμε να πετύχουμε μεγάλα πράγματα», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια μίλησε για τις αλλαγές που έχει φέρει η άφιξη του Ραλφ Ράνγκνικ στην ομάδα: «Από τότε που έφτασε πριν από πέντε εβδομάδες άλλαξε πολλά πράγματα, αλλά χρειάζεται χρόνο για να μεταδώσει τις ιδέες του στους παίκτες. Χρειάζεται χρόνο, αλλά πιστεύω ότι θα κάνει καλή δουλειά. Ξέρουμε ότι δεν παίζουμε το καλύτερο ποδόσφαιρο, αλλά έχουμε πολλά παιχνίδια να βελτιωθούμε.

Από τότε που ήρθε πιστεύω ότι σε κάποια σημεία είμαστε καλύτεροι, αλλά θέλει χρόνο. Δεν είναι τόσο εύκολο να αλλάξεις τη νοοτροπία των παικτών και τον τρόπο παιχνιδιού τους, την κουλτούρα και το σύστημα».

Τέλος, αναφέρθηκε στην αποχώρηση του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ από την τεχνική ηγεσία του αγγλικού συλλόγου: «Είναι πάντα λυπηρό και σκληρό. Ο Όλε έπαιζε μαζί μου πριν και τώρα ήταν προπονητής. Φανταστικός άνθρωπος. Όταν έφυγε όλοι ήταν λυπημένοι, αλλά είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως θέλει ο σύλλογος, ο σύλλογος πρέπει να αλλάξει. Απογοητεύτηκα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε τον σύλλογο. Ήταν δύσκολο, αλλά η ζωή συνεχίζεται.

Αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε μια καλή σεζόν. Ξέρουμε ότι θα χρειαστεί χρόνος για να εφαρμόσουμε τις ιδέες του νέου προπονητή στο γήπεδο. Αλλά ανυπομονώ. Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά, πρέπει να είμαστε μαζί ως παίκτες. Ξέρουμε ότι δεν είμαστε στην καλύτερη στιγμή, αλλά πιστεύω ότι δουλεύοντας σκληρά μπορούμε να πετύχουμε σημαντικά πράγματα, ακόμα και φέτος».

«I don’t accept less than the top three.»

Cristiano Ronaldo says that #MUFC should not accept anything less than a top three finish in the Premier League this season. pic.twitter.com/A54QAmHqMK

— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 12, 2022