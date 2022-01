Euroleague – Έντονη ελληνική παρουσία στο Top10

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δεν τα κατάφεραν αμφότεροι στα δύσκολα ματς της 20ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι Πειραιώτες «λύγισαν» στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα της Πόλης κόντρα στη Φενέρ, ενώ το «Τριφύλλι» άντεξε μόνο για ένα δεκάλεπτο απέναντι στην ΤΣΣΚΑ.

Όμως παρά τα αρνητικά αποτελέσματα το θέαμα δεν έλειψε και το Top10 της αγωνιστικής έχει ισχυρή ελληνική παρουσία. Οι Πειραιώτες έχουν διπλή εκπροσώπηση με την τάπα του Παπανικολάου και το κάρφωμα του ΜακΚίσικ, ενώ για την ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη υπάρχει το alley-hoop κάρφωμα του Παπαγιάννη.

Απολαύστε όλες τις φάσεις εδώ:

