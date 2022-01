Η Τσέλσι επικράτησε με 1-0 της Τότεναμ και εξασφάλισε τη θέση της στον τελικό του Carabao Cup, περιμένοντας τον νικητή ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Άρσεναλ.

Ωστόσο, πέντε λεπτά πριν τη λήξη, το ντέρμπι διεκόπη, καθώς ένας φίλαθλος της Τότεναμ χρειάστηκε ιατρική βοήθεια.

Ο Κέπα αντιλήφθηκε το περιστατικό, ειδοποίησε τον Αντρέ Μάρινερ κι αυτός σταμάτησε αμέσως το παιχνίδι, προκειμένου το ιατρικό επιτελείο να πάει στις εξέδρες. Μάλιστα, γύρω από τον οπαδό συγκεντρώθηκαν άνθρωποι της ασφάλειας ώστε να μη φανεί στην κάμερα.

Δείτε το βίντεο:

Hope the fan at spurs is ok… why the game has stopped #tottenhamvschelsea #tottenham #Chelsea #fans pic.twitter.com/pbVcYVB2Zd

— Serious_Lee (@liamburnett93) January 12, 2022