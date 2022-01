Ντι Μάρτζιο – «Το συμβόλαιο του Εμπαπέ με τη Ρεάλ είναι ήδη έτοιμο»

Ο Κιλιάν Εμπαπέ αποτελεί τον «διακαή πόθο» του Φλορεντίνο Πέρεθ για την επιθετική γραμμή της Ρεάλ Μαδρίτης και φαίνεται πως υπάρχουν εξελίξεις στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο φορ της Παρί έχει ήδη πάρει την απόφασή του να μετακομίσει στην Ισπανία. Μάλιστα ανέφερε πως η «Βασίλισσα» έχει ήδη ετοιμάσει το συμβόλαιό του, όμως θα χρειαστεί να περιμένει μέχρι τον Φεβρουάριο για να υπογραφεί.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει πολύ γρήγορα τη δήλωση του Μπενζεμα ότι ο Εμπαπέ «σίγουρα θα αγωνιστεί κάποια στιγμή στη Ρεάλ.»

Ο Ντι Μάρτζιο εκτός από τον παγκόσμιο πρωταθλητή του 2018, αναφέρθηκε και στον Έρλινγκ Χάαλαντ, τον οποίο είπε πως επίσης θέλουν οι «Μπλάνκος» για παρτενέρ του.

🚨| Kylian Mbappe’s Real Madrid contract is ready. The player can’t sign it until February at the earliest. Only an incredible surprise can change Mbappe’s decision, his mind is already made up. @DiMarzio, @wettfreunde [🎖] pic.twitter.com/JJn8x5sWLV

— Madrid Xtra. (@MadridXtra) January 12, 2022