Νταβίντ Σασόλι – Πέθανε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

O πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Ιταλός Νταβίντ Σασόλι, πέθανε μερικές ημέρες μετά την εισαγωγή του νοσοκομείο την 26η Δεκεμβρίου εξαιτίας δυσλειτουργίας του ανοσοποιητικού του συστήματος, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπός του.

«Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ντέιβιντ Σασόλι, πέθανε στη 1.15 τα ξημερώματα της 11ης Ιανουαρίου στο νοσοκομείο του Αβιάνο της Ιταλίας, όπου νοσηλευόταν», ανέφερε στο Twitter ο εκπρόσωπός του Ρομπέρτο ​​Κουίλο.

The @EP_President David Sassoli passed away at 1.15 am on 11 January at the CRO in Aviano( PN), Italy, where he was hospitalized. The date and place of the funeral will be communicated in the next few hours.

