Απίθανο σκηνικό με Ναδάλ – «Λυπάμαι που σε διορθώνω»

Ενα τρομερό σκηνικό εκτυλίχθηκε στη συνέντευξη τύπου του Ράφα Ναδάλ ενόψει του Αυστραλιανό open.

Ο Ισπανός τενίστας έπιασε… αδιάβαστο έναν δημοσιογράφο των Times, που ανέφερε λανθασμένα πως δεν έχει φτάσει στα ημιτελικά του τουρνουά μετά το 2009.

Ο Ναδάλ χρειάστηκε να διορθώσει τον δημοσιογράφο, υπενθυμίζοντας πως έχει αγωνιστεί σε τέσσερις ακόμα τελικούς, το 2012, 2014, 2017 και 2018.

«Λυπάμαι που στο λέω, δεν το θέλω, αλλά ήμουν στον τελικό το 2012, το 2014, το 2017, το 2018, οπότε ήμουν και στους ημιτελικούς. Τραυματίστηκα δυο φορές εδώ. Οπότε σίγουρα είναι ένα πολύ καλό τουρνουά στην καριέρα μου. Λυπάμαι που σε διορθώνω!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Got this on WhatsApp. Stuart Fraser made such a big blooper for someone who covers sports so often, but Nadal couldn’t have been much more nicer in correcting him. Talk about going unprepared (more having a brain fade moment) to the greatest tennis player of all time! pic.twitter.com/y4HYP8P0L1

— Nikhil Kharoo (@nkharoo) January 10, 2022