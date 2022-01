Λος Άντζελες – Τρένο συντρίβει αεροσκάφος – Πώς σώθηκε ο πιλότος

Ας σου μέλει να πνιγείς ποτέ που δεν πεθαίνεις… λέει ο θυμόσοφος λαός μας και μάλλον έχει δίκιο.

Τρόμο δημιουργεί το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία του Λος Άντζελες από τη διάσωση ενός πιλότου αεροσκάφους Τσέσνα που είχε καταπέσει στις γραμμές τρένου.

Το περιστατικό συνέβη χθες Κυριακή 9 Ιανουαρίου στην περιοχή Πακοϊνα του Λος Άντζελες.

Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο, ο τραυματίας πιλότος του αεροσκάφους απομακρύνεται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, αιμόφυρτος, από τις ράγες και ενώ το τρένο που τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα συντρίβει το αεροπλάνο του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, το αεροπλάνο είχε μια αποτυχημένη απόπειρα απογείωσης, αποτέλεσμα της οποίας ήταν να καταπέσει στις γραμμές του τρένου σε πολυσύχναστο μάλιστα σημείο, σύμφωνα με τον Λούις Χιμένεθ έναν 21χρονο μουσικό που κατέγραψε το βίντεο.

Ο πιλότος νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα και είναι σε σταθερή κατάσταση σύμφωνα με τοπικά Μέσα ενημέρωσης. Επίσης κανείς από τους επιβάτες του τρένου δεν έχει τραυματιστεί.

Η αστυνομία του Λος Αντζελες επαίνεσε τους άνδρες της λέγοντας ότι επέδειξαν ηρωισμό και γρήγορη αντίδραση σώζοντας τη ζωή του πιλότου που είχε υποχρεωθεί στην αναγκαστική προσγείωση.

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo

— LAPD HQ (@LAPDHQ) January 10, 2022