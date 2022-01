Το μεγάλο παιχνίδι που θα φιλοξενήσει το «Καμπ Νου»

Η Μπαρτσελόνα επιβεβαίωσε σήμερα ότι ο αγώνας ρεβάνς (30/3) της προημιτελικής φάσης του Champions League γυναικών με τη Ρεάλ Μαδρίτης θα διεξαχθεί στο «Καμπ Νου».

Θα είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία που οι γυναίκες της Μπαρτσελόνα θα παίξουν επίσημο αγώνα σε αυτό το γήπεδο, αλλά η πρώτη φορά που θα τον δώσουν με θεατές.

Η γυναικεία ομάδα των Καταλανών έπαιξε ήδη το ντέρμπι με την Εσπανιόλ την περασμένη σεζόν, τον Ιανουάριο του 2021, αλλά, λόγω των περιορισμών για την πανδημία της Covid-19, το παιχνίδι ήταν κεκλεισμένων των θυρών.

Η Μπαρτσελόνα πήρε το «εισιτήριο» για τα προημιτελικά αφού τερμάτισε πρώτη στη φάση των ομίλων, πανηγυρίζοντας μόνο νίκες. Η Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε σαν δεύτερη στη βαθμολογία πίσω από την Παρί Σεν Ζερμέν. Η πρώτη αναμέτρηση της Ρεάλ με την Μπαρτσελόνα είναι προγραμματισμένη για τις 22 Μαρτίου.

Only the second time that Barça Women, current European Champions and treble winners last season, will play in the famous stadium since becoming professional. It will be the first, with fans. 🥳 https://t.co/bfTYF3NQMn

— FIFA.com (@FIFAcom) January 10, 2022