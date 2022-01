Καζακστάν – Συνελήφθη για προδοσία πρώην επικεφαλής της επιτροπής εθνικής ασφάλειας

Οι αρχές του Καζακστάν συνέλαβαν τον Καρίμ Μασίμοφ, τον πρώην επικεφαλής της επιτροπής εθνικής ασφάλειας της χώρας, και άλλους αξιωματούχους, οι οποίοι είναι ύποπτοι για προδοσία, ανακοίνωσε η επιτροπή εθνικής ασφάλειας της χώρας, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω.

Οι δυνάμεις ασφαλείας φαινόταν χθες, Παρασκευή, ότι είχαν καταφέρει να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τους δρόμους της Αλμάτι, της μεγαλύτερης πόλης και οικονομικής πρωτεύουσας του Καζακστάν, έπειτα από μέρες ταραχών, ενώ νωρίτερα ο υποστηριζόμενος από τη Ρωσία πρόεδρος της χώρας Κάσιμ-Γιομάρτ Τοκάγεφ είχε ανακοινώσει ότι έδωσε εντολή στις δυνάμεις ασφαλείας να ανοίγουν πυρ χωρίς προειδοποίηση εναντίον των ταραχοποιών.

«Έδωσα εντολή στις αρχές επιβολής του νόμου και στον στρατό να πυροβολήσουν για να σκοτώσουν χωρίς προειδοποίηση» ανακοίνωσε σε έκτακτο διάγγελμά του, το πρωί της Παρασκευής, με φόντο τις διαδηλώσεις λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων που εξελίχθηκαν σε αντικυβερνητικά καλέσματα.

Παράλληλα, απέκλεισε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τους «τρομοκράτες». «Είναι ανοησία. Τι συζητήσεις μπορεί κανείς να κάνει με εγκληματίες και δολοφόνους;» διερωτήθηκε.

Το Καζακστάν αντιμετωπίζει «οπλισμένους και καλά εκπαιδευμένους μαχητές, ντόπιους και ξένους» είπε ο Τοκάγεφ . Περιγράφοντάς τους ως «τρομοκράτες», υποστήριξε ότι πρέπει να «εξαλειφθούν».

Επίσης, ο αυταρχικός ηγέτης ξεκαθάρισε πως οι ειρηνευτικές δυνάμεις που στάλθηκαν από τη Ρωσία και τα γειτονικά κράτη έφτασαν κατόπιν αιτήματός του και βρίσκονται στη χώρα προσωρινά για να διασφαλίσουν την ασφάλεια. Μάλιστα, απέστειλε «ιδιαίτερες ευχαριστίες» στον ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για την αποστολή στρατευμάτων.

Το αεροδρόμιο στην πόλη Αλμάτι παραμένει κλειστό και φυλάσσεται από στρατιώτες και αστυνομικούς, οι οποίοι συλλαμβάνουν οποιονδήποτε τους φανεί ύποπτος, σύμφωνα με ανταποκριτή του ρωσικού πρακτορείου Tass.

Η κίνηση γύρω από το αεροδρόμιο είναι μεγάλη, όμως οι αστυνομικοί σταματούν και ελέγχουν όλα τα οχήματα. Ο δημοσιογράφος είπε ότι είδε να συλλαμβάνονται τέσσερις «ύποπτοι» και να μεταφέρονται σε ένα μικρό λεωφορείο, με τα χέρια τους δεμένα στον σβέρκο.

Το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό μέχρι τις 9 Ιανουαρίου. Περισσότερες από 20 διεθνείς πτήσεις, από το Αλμάτι και την πόλη Ακτομπέ, έχουν ακυρωθεί, σύμφωνα με το υπουργείο Βιομηχανίας και Ανάπτυξης Υποδομών. Η κρατική τηλεόραση Khabar-24 μετέδωσε πάντως ότι το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Νουρ-Σουλτάν λειτουργεί και εκτελούνται κανονικά όλες οι πτήσεις εσωτερικού.

Στο μεταξύ, από τη Μόσχα, ένας αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας ανέφερε ότι δώδεκα μεταγωγικά αεροσκάφη τύπου Il-76 και An-124, που μετέφεραν εξοπλισμό και στρατιώτες της ειρηνευτικής δύναμης του CSTO (Οργανισμός Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας) αναχώρησαν από τη Ρωσία με προορισμό αεροπορικές βάσεις στο Αλμάτι και το Ζέτιγκεν.

Αμέσως μετά την άφιξή τους οι μονάδες της ρωσικής δύναμης θα αρχίσουν «να εκτελούν τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί», πρόσθεσε το πρακτορείο, επικαλούμενο τον ίδιο, μη κατονομαζόμενο, αξιωματούχο.

