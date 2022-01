Έγραψε ιστορία με τη Ρεάλ ο 300άρης Μπενζεμά

Ο ασταμάτητος Καρίμ Μπενζεμά γράφει ιστορία. Ο Γάλλος φορ άνοιξε τον δρόμο προς τη νίκη για τη Ρεάλ κόντρα στη Βαλένθια, με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 43ο λεπτό του αγώνα κι έφτασε παράλληλα τα 300 γκολ με τη φανέλα της «Βασίλισσας» σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο 34χρονος άσος έγινε μόλις ο τέταρτος ποδοσφαιριστής του συλλόγου που φτάνει σε αυτόν τον αριθμό γκολ και φαντάζει πολύ πιθανό να φτάσει μέχρι και τη δεύτερη θέση. Αυτό γιατί ο Ντι Στέφανο που βρίσκεται ακριβώς από πάνω του έχει 308 γκολ ενώ ο δεύτερος Ραούλ 323.

Όσο για την κορυφή; Εκεί φυσικά βρίσκεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο που έχει σταματήσει στα 450 γκολ και δύσκολα θα βρεθεί να τον ξεπεράσει κάποιος στα επόμενα χρόνια τουλάχιστον. Όπως είναι λογικό, η Ρεάλ χάρηκε ιδιαίτερα με το επίτευγμα του Μπενζεμά, τόσο που τον έντυσε… Λεωνίδα στα social media.

300 – Karim @Benzema 🇫🇷 has scored 300 goals in 584 appearances for @realmadriden in all competitions, becoming the fourth player to reach that milestone in club’s history, after Cristiano Ronaldo 🇵🇹 (450), Raúl González Blanco 🇪🇸 (323) and Alfredo Di Stéfano 🇦🇷🇪🇸 (308). Olympus. pic.twitter.com/pdXNzfh1Cc

— OptaJose (@OptaJose) January 8, 2022