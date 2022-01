Χαμός στη Γιουνάιτεντ – Σε δύο στρατόπεδα τα αποδυτήρια και δυσαρέσκεια με Ρονάλντο

Με «καζάνι» που βράζει μοιάζει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τα τελευταία 24ωρα, καθώς βγαίνουν στον «αέρα» όλο και περισσότερα δημοσιεύματα, όπου γίνεται λόγος για ένα πάρα πολύ αρνητικό κλίμα μετά την είσοδο του Ραλφ Ράνγκνικ.

Την ίδια ώρα ωστόσο, σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα, οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα, καθώς τα ποδοσφαιρικά «θέλω» του Κριστιάνο Ρονάλντο έχουν προκαλέσει μεγάλη γκρίνια.

Όπως αναφέρεται, ο με μπροστάρη τον Χάρι Μαγκουάιρ, μία μερίδα ποδοσφαιριστών έχει ταχθεί κατά του Πορτογάλου σούπερ σταρ ο οποίος φέρεται να έχει προσβάλλει πολλούς συμπαίκτες του, κάτι που έχει προκαλέσει και μεγάλη αναστάτωση στα αποδυτήρια της ομάδας του Ράνγκνικ που δείχνει να χάνει τον έλεγχο, ενώ η Γιουνάιτεντ πέφτει συνεχώς στη βαθμολογία της Premier League…

🚨 Understand Harry Maguire is leading the way in the player revolt against Cristiano Ronaldo.

It’s though that Ronaldo has called out players on their standards and this has caused ‘unrest’ in some of the squad. #mufc

— Transfer Dan (@TheTransferOne) January 6, 2022