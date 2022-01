Την «έξαρση της επιθετικής ρητορικής» της τουρκικής κυβέρνησης υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, κατά τη συνάντησή του στην Αθήνα με τον σαουδάραβα ομόλογό του, πρίγκιπα Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν αλ Σαούντ.

Ο έλληνας ΥΠΕΞ τόνισε πως η επιθετική ρητορική της Άγκυρας «έχει πάρει διαστάσεις που δεν έχουμε ξαναδεί», ενώ μίλησε και για διαρκή διαστρέβλωση της αλήθειας.

Στις αξιώσεις της Τουρκίας για αποστρατιωτικοποίηση νησιών, ο Νίκος Δένδιας απάντησε πως η Ελλάδα απειλείται με πόλεμο.

Ζήτησε από την Τουρκία να ανακαλέσει άμεσα το «casus belli» και να αναγνωρίσει την ανυπαρξία του τουρκολιβυκού μνημονίου, αρχίζοντας έτσι να εφαρμόζει το Διεθνές Δίκαιο. «Η τουρκική κυβέρνηση κόπτεται λεκτικά υπέρ του Διεθνούς Δικαίου. Να το αποδείξει στην πράξη. Μια καλή αρχή είναι η εφαρμογή του: Η άμεση ανάκληση του casus belli. Η άμεση αναγνώριση της ανυπαρξίας του τουρκο-λυβικού μνημονίου» είπε χαρακτηριστικά.

I met with #SaudiArabia FM @FaisalbinFarhan in #Athens to discuss:

🔹bilateral relations in the fields of economy, investments & defence

🔹cooperation within international organizations

🔹developments in the #EasternMediterranean, the #Gulf region & #MiddleEast. pic.twitter.com/vkIPIkCffz

— Nikos Dendias (@NikosDendias) January 4, 2022