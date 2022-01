Φαν Ντάικ – «Η Σίτι μόνο από μόνη της μπορεί να χάσει το πρωτάθλημα»

Στο μεγάλο αγγλικό ντέρμπι του «Στάμφορντ Μπριτζ» Τσέλσι και Λίβερπουλ σε ένα απίστευτο παιχνίδι έμειναν ισόπαλες στο 2-2 και ουσιαστικά η μεγάλη νικήτρια της 21ης αγωνιστικής της Premier League ήταν η Μάντσεστερ Σίτι, καθώς αύξησε την διαφορά της στους 10 βαθμούς από την δεύτερη Τσέλσι.

Βίρτζιλ Φαν Ντάικ στις δηλώσεις του μετά το ντέρμπι με τους Λονδρέζους ξεκαθάρισε πως οι «Πολίτες» τη δεδομένη στιγμή έχουν τον τίτλο στα χέρια τους, όμως είναι πιθανό να τον χάσουν μέχρι το τέλος της «κούρσας» του πρωταθλήματος μόνο από δικά τους λάθη.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Φαν Ντάικ:

«Ποτέ δεν είναι δύσκολο να πιστεύεις. Είναι μεγάλη η απόσταση. Η Σίτι έχει τον τίτλο στα χέρια της και μόνο από μόνη της μπορεί να τον χάσει, αλλά ακόμα τα πάντα είναι πιθανά. Δυστυχώς έχουμε βρεθεί σε ανάλογη θέση και πετάξαμε τη διαφορά μας. Θα επικεντρωθούμε στους εαυτούς μας, όπως θα κάνει και η Τσέλσι. Πρέπει να παίρνουμε αποτελέσματα και να κερδίζουμε παιχνιδιού. Ακούγεται εύκολο αλλά όπως είδατε είναι δύσκολο».

🗣 «It’s never difficult to believe, it’s a big gap, they [Man City] have the title to lose.»

Virgil van Dijk says anything can happen and is not giving up the idea of being in the title race pic.twitter.com/hKJqLoLH7Y

