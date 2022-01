Μεγάλη ατυχία για τον Θανάση Αντετοκούνμπο

Ξανά στο πρωτόκολλο του κορωνοϊόυ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας άσος που είχε χάσει τους τελικούς του NBA τον περασμένο Ιούλιο όντας σε καραντίνα και δεν κατάφερε να ζήσει από κοντά τον θρίαμβο των Μπακς, στάθηκε άτυχος για δεύτερη φορά μέσα σε έξι μήνες.

Ο Θανάσης μπήκε ξανά στην απομόνωση αφού το βράδυ του Σαββάτου (1/1/2022) οι πρωταθλητές τον έβαλαν στο πρωτόκολλο υγείας του NBA και γι’ αυτό δεν αγωνίστηκε και στο παιχνίδι με τους Πέλικανς.

#Bucks Thanasis Antetokounmpo is out due to health and safety protocols for the second time in the last six months.

