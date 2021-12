Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Οι οπαδοί σήκωσαν πανό για τα 80ά γενέθλια του Φέργκιουσον

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον βρέθηκε χθες το βράδυ στα επίσημα του «Ολντ Τράφορντ» για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της Γιουνάιτεντ απέναντι στην Μπέρνλι, ανήμερα των 80ων γενεθλίων του.

Η ομάδα του Ράφλ Ράνγκινκ κατάφερε να επικρατήσει με 3-1 κάνοντας έτσι δώρο στον Σερ Άλεξ, κλείνοντας με θετικό τρόπο το 2021. Πέραν όμως από τους ποδοσφαιριστές και οι οπαδοί των «μπέμπηδων», αποφάσισαν να κάνουν ένα όμοροφο δώρο στον σκωτσέζο πολυνίκη πρωήν τεχνικό του συλλόγου ξεδιπλώνοντας ένα μεγάλο πανό με ευχή για τα 80α γενέθλια του Σερ Άλεξ, με τον ίδιο να βγάζει χαμογελαστός φωτογραφίες την εξέδρα.

Ο εμβληματικός κόουτς της Γιουνάιτεντ συμπληρώνει σήμερα 80χρόνια ζώης, με τα κατορθώματα του να μιλούν από μόνα τους για το έργο που άφησε στους «κόκκινους διάβολους».

Πιο συγκεκριμένα με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατέκτησε 38 τρόπαια, ενώ συνολικά στην προπονητική του καριέρα είχε 2.155 παιχνίδια με απολογισμό 1.253 νίκες, 412 ισοαλίες και 490 ισοπαλίες, ενώ τα συνολικά του τρόπαια ήταν 50.

Sir Alex taking a photo of his birthday banner is just so wholesome ❤️ pic.twitter.com/P1ILc7dmhh

— FootballFunnys (@FootballFunnnys) December 30, 2021