Η παραλλαγή Όμικρον τείνει να επικρατήσει της μετάλλαξης Δέλτα σχεδόν σε όλο τον πλανήτη. Όλα τα στοιχεία που διαθέτουν οι επιστήμονες μέχρι τώρα, δείχνουν ότι η συγκεκριμένη παραλλαγή του ιού είναι φοβερά μεταδοτική, ενώ δεν κάνει εξαιρέσεις σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους.

Τα δύο μεγάλα ερωτήματα που χρειάζονται απάντηση είναι αν η «Όμικρον» θα είναι το ίδιο θανατηφόρα με τη Δέλτα, κάτι το οποίο τα πρώτα δεδομένα δεν επιβεβαιώνουν, και κατά πόσο την «πιάνουν» τα υπάρχοντα εμβόλια.

Σε σχέση με το δεύτερο ερώτημα, μια πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη έρευνα ήρθε στη δημοσιότητα από τον γνωστό γιατρό Επειγόντων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Κολούμπια της Νέας Υόρκης, Κρέγκ Σπένσερ.

Κρίσιμο στοιχείο ο εμβολιασμός μας

Αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο η «Όμικρον» προσβάλλει τους εμβολιασμένους με την τρίτη και δεύτερη δόση, καθώς και όσους δεν έχουν εμβολιαστεί καθόλου, καταλήγει πως είναι μεν λιγότερο σοβαρή από τη «Δέλτα», όμως, όλα εξαρτώνται από τις δόσεις εμβολίου που έχουμε λάβει.

Ο καθηγητής Σπένσερ, με αναρτήσεις του στο Twitter ανέφερε μέσα από τις παρατηρήσεις εκατοντάδων ασθενών τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε, τα οποία είναι τα εξής:

Ασθενείς με παραλλαγή Όμικρον που έχουν κάνει τρίτη δόση εμβολίου

Όλοι οι ασθενείς που πάσχουν από την παραλλαγή Όμικρον και έχουν κάνει την τρίτη δόση έχουν ήπια συμπτώματα, όπως λέει:

«Λέγοντας ήπια εννοώ κυρίως πονόλαιμο. Πολύ πονόλαιμο και επίσης κόπωση, σε συνδυασμό με κάποιους μυϊκούς πόνους. Ωστόσο, δεν εμφανίζουν δύσπνοια και μια δυσκολία στην αναπνοή. Όλα ταλαιπωρούνται, αλλά είναι ασφαλείς», τονίζει ο γνωστός καθηγητής.

Από εκεί και πέρα, τα συμπτώματα αλλάζουν, όσο μειώνονται οι δόσεις του εμβολίου.

Ασθενείς με «Όμικρον» που έχουν κάνει δύο δόσεις εμβολίου

Σύμφωνα με τον Κρεγκ Σπένσερ, οι περισσότεροι ασθενείς που είχαν κάνει δύο δόσεις Pfizer ή Moderna, είχαν μεν ήπια συμπτώματα, αλλά περισσότερα από όσους είχαν κάνει την τρίτη δόση:

«Είχαν περισσότερη κόπωση και πιο υψηλό πυρετό. Επίσης περισσότερο βήχα. Η εικόνα τους ήταν λίγο πιο επιβαρυμένη συνολικά, αλλά και πάλι δεν είχαν δύσπνοια και καμία δυσκολία στην αναπνοή. Μπορώ να πω ότι η εικόνα τους ήταν συνολικά ικανοποιητική», σημειώνει ο καθηγητής.

Ασθενείς με παραλλαγή «Όμικρον» εμβολιασμένοι με Johnson & Johnson και χωρίς αναμνηστική δόση

Όσοι από τους ασθενείς με κοροναϊό και παραλλαγή Όμικρον είχαν κάνει μία δόση εμβολίου Johnson & Johnson, αλλά δεν είχαν προχωρήσει σε αναμνηστική δόση, δεν είχαν ιδιαίτερα καλή εικόνα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι περισσότεροι ασθενείς που έχω δει και οι οποίοι έλαβαν το μονοδοσικό εμβόλιο Johnson & Johnson ήταν συνολικά σε χειρότερη κατάσταση, με φρικτούς πόνους και πυρετό για λίγες ή περισσότερες μέρες. Ένοιωθαν αδύναμοι και κουρασμένοι. Κάποιοι υπέφεραν από συμπτώματα δύσπνοιας και βήχα. Αλλά κανένας, ωστόσο, δεν χρειάστηκε νοσηλεία και παροχή οξυγόνου. Περνούσαν δύσκολα, αλλά δεν κινδύνευε η ζωή τους».

Ασθενείς με «Όμικρον» και ανεμβολίαστοι

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο καθηγητής Κρεγκ Σπένσερ από το νοσοκομείο όπου εργάζεται, οι μη εμβολιασμένοι, εμφανίζουν δεδομένα νοσηλείας 15πλάσια ή και περισσότερο από τους εμβολιασμένους.

«Σχεδόν κάθε ασθενής που χρειάστηκε εισαγωγή στο νοσοκομείο με Covid δεν ήταν εμβολιασμένος. Όλοι υπέφεραν από βαριά δύσπνοια και παρατηρούσαμε πτώση του οξυγόνου τους όποτε επιχειρούσαν να περπατήσουν. Όλοι χρειάζονται την υποστήριξη οξυγόνου για να αναπνέουν σωστά», τονίζει ο Κρεγκ Σπένσερ.

Οι συστάσεις γιατρού είναι ξεκάθαρες: Εμβολιαστείτε αν δεν το έχετε κάνει! Προχωρήστε σε δεύτερη δόση από διαφορετικό εμβόλιο εάν είχατε κάνει το μονοδοσικό Johnson & Johnson και κάντε άμεσα την τρίτη αναμνηστική δόση.

«Ως γιατρός επειγόντων, στον οποίο θα εμπιστευτείτε τη ζωή σας αν βρεθείτε στα Επείγοντα Περιστατικά στις 3 τα ξημερώματα, σας διαβεβαιώνω ότι θα προτιμούσατε να αντιμετωπίστε το επερχόμενο κύμα Όμικρον εμβολιασμένοι», καταλήγει ο καθηγητής.

