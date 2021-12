Στη μάχη για το Οσκαρ διεθνούς ταινίας

Δεκαπέντε (15) είναι οι ταινίες που εν τέλει βρέθηκαν στην βραχεία λίστα των Οσκαρ για την καλύτερη μη αγγλόφωνη (διεθνή) ταινία του 2021. Είχαν κατατεθεί ταινίες από 92 χώρες αλλά από αυτές που επελέγησαν απουσιάζει η ελληνική πρόταση που ήταν το «Digger» του Τζώρτζη Γρηγοράκη. Από αυτή την δεκαπεντάδα πέντε ταινίες θα διεκδικήσουν τελικά το Οσκαρ διεθνούς ταινίας.

Ενώ υπάρχουν δυνατά (και αναμενόμενα) φαβορί όπως ο «Ηρωας» (Ιράν) του Ασγκάρ Φαραντί, το «Χέρι του θεού» (Ιταλία) του Πάολο Σορεντίνο και το «Doraibu mai kâ» (Drive my car, Ιαπωνία) του Ριουσούκε Χαμαγκούτσι, απουσιάζει η ισπανική ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ «Παράλληλες μητέρες». Ωστόσο, ισπανική ταινία έχει περάσει στην δεκαπεντάδα και είναι το «El buen patrón» (Το καλό αφεντικό) του Φερνάντο Λεόν Ντε Αραόνα, γνωστού από την υπέροχη ταινία «Δευτέρες με λιακάδα». Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Χαβιέρ Μπαρδέμ κρατώντας τον ρόλο του τίτλου, ιδιοκτήτη μιας μεγάλης κατασκευαστικής εταιρίας, ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα με το προσωπικό του.

Οι περισσότερες από τις υπόλοιπες ταινίες που βρίσκονται στην ίδια λίστα είναι ήδη γνωστές στο σινεφίλ κοινό της χώρας μας. Είτε έχουν ήδη παιχτεί εμπορικά στις αίθουσες όπως το «Χέρι του Θεού», είτε επιλέχθηκαν και παρουσιάστηκαν σε διάφορα προγράμματα των Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και Νύχτες Πρεμιέρας της Αθήνας.

Και είναι οι κάτωθι: το «Compartment No. 6» (Βαγόνι αριθμός 6, Φινλανδία) του Γιούχο Κουοσμάνεν, το «Verdens verste menneske» (Το χειρότερο πρόσωπο στην κόσμο, Νορβηγία) του Γιοακίμ Τρίερ, για το οποίο η Ρενάτε Ρέινσβε απέσπασε το βραβείο γυναικείας ερμηνείας εφέτος στις Κάννες, ο «Αμνός» (Ισλανδία), το «Hive» (Η βασίλισσα της κυψέλης, Κόσοβο), το «Ich bin dein Mensch» (Είμαι ο άντρας σου, Γερμανία), το «Playground» (Στην αυλή του σχολείου, Βέλγιο), το «Grosse Freiheit» (Μεγάλη ελευθερία, Αυστρία), το «Noche de fuego» (Νύχτα φωτιάς, Μεξικό), το «Lunana: A Yak in the Classroom» (Μπουτάν), το «Plaza Catedral» (Παναμας) και το «Flee» (Δανία).

Αξίζει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στo «Flee» καθότι μια ξεχωριστή περίπτωση ταινίας: έχει επίσης βρεθεί τόσο στη βραχεία λίστα των 10 ντοκιμαντέρ και αναμένεται να είναι και σε εκείνη των κινουμένων σχεδίων μεγάλου μήκους. Αν περάσει στην τελική λίστα και των τριών κατηγοριών θα γίνει η πρώτη ταινία στην ιστορία των βραβείων Οσκαρ που το καταφέρνει. Αν μάλιστα καταφέρει να βρεθεί και στην κατηγορία καλύτερης ταινίας, κάτι καθόλου απίθανο, θα είναι το πρώτο ντοκιμαντέρ που κερδίζει αυτή την διάκριση. Η ταινία αναφέρεται στην ιστορία ενός Αφγανού ο οποίος μπόρεσε να δραπετεύσει ως παιδί από την χώρα του.

Τα μέλη της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου θα ψηφίσουν από τις 27 Ιανουαρίου ως και την 1η Φεβρουαρίου για τις τελικές υποψηφιότητες οι οποίες θα ανακοινωθούν στις 8 Φεβρουαρίου. Η τελετή απονομής θα γίνει στο Dolby Theatre του Λος Αντζελες στις 27 Μαρτίου.

Η βραχεία λίστα στα ντοκιμαντέρ είναι η κάτωθι:

——————————————————————–

Ascension

Attica

Billie Eilish: The World’s a Little Blurry

Faya Dayi

The First Wave

Flee

In the Same Breath

Julia

President

Procession

The Rescue

Simple as Water

Summer of Soul (Or, When the Revolution Could Not Be Televised)

The Velvet Underground

Writing With Fire