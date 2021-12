Το tweet του Γιάννη με τo… πόστερ στον Σμαρτ

Την ικανοποίησή του για την επιστροφή του και τη νίκη των Μπακς επί των Σέλτικς εξέφρασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με μια ανάρτηση στο Twitter και μια φωτογραφία που θα γίνει viral.

Ο έλληνας άσος έγραψε στο λογαριασμό του:

«Σπουδαίο που γύρισα πίσω με τους συμπαίκτες μου και πήραμε τη νίκη» και έβαλε μια φωτογραφία από τη φάση όπου έκανε… πόστερ τον Σμαρτ, καθώς κάρφωσε περνώντας σχεδόν από πάνω του.

Δείτε την ανάρτηση του Greek Freak:

Great to be back out there with my teammates and get the win #MerryChristmas 🎅🏾🎄🎁 pic.twitter.com/5LEBIJfL7b

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) December 26, 2021