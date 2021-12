Ρεκόρ 25ετίας από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε στη δράση στη νίκη των Μπακς επί των Σέλτικς, μετά την περιπέτειά του με τον κοροναϊό, και έγραψε ιστορία.

Ο σούπερ σταρ της ομάδας του Μιλγουόκι ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης με 36 πόντους, 12 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 τάπες και 2 λάθη.

Μάλιστα, ο Greek Freak πέτυχε 29 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, πετυχαίνοντας την κορυφαία επίδοση για ματς Χριστουγέννων τα τελευταία 25 χρόνια.

Giannis Antetokounmpo scored 29 points in the 2nd half against the Celtics, the most in any half on Christmas Day over the last 25 years.

The Bucks trailed by 19 points, marking the largest comeback win on Christmas Day over the last 25 years.

