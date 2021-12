Ανήμερα των Χριστουγέννων, ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για την αστρονομία.

Το Διαστημικό Τηλεσκόπιο James Webb, διάδοχος του τηλεσκοπίου Hubble που παραμένει σε τροχιά εδώ και 30 χρόνια, προγραμματίζεται να εκτοξευτεί στις 14.20 ώρα Ελλάδας από την τροπική Νότια Αμερική.

Προϊόν προσπάθειας 30 ετών, το γιγάντιο όργανο των 10 δισ. δολαρίων σχεδιάστηκε να κοιτάξει πιο μακριά από ποτέ –όχι μόνο στον χώρο αλλά και στον χρόνο.

