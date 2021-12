Βρετανία: Ανακαλύφθηκαν «σχεδόν άθικτα» μαμούθ ηλικίας 220.000 ετών – Γιατί είναι σημαντικό εύρημα

Ένα «νεκροταφείο» γεμάτο με λείψανα πέντε μαμούθ, που πέθαναν κατά την τελευταία εποχή των παγετώνων ανακαλύφθηκαν σε λατομείο στο Swindon, μια πόλη στη νοτιοδυτική Βρετανία.

Πρόκειται για τα απολιθώματα δύο ενηλίκων, δύο νεαρών και ενός μωρού που έζησαν 200.000 χρόνια πριν ανακαλύφθηκαν κοντά στο Σουίντον, μαζί με πλήθος εργαλείων των Νεάντερταλ που πιθανότατα κυνηγούσαν τα θηρία αυτά 10 τόνων.

Οι επιστήμονες θεωρούν πως θα βρεθούν κι άλλα απολιθώματα καθώς έχει ανασκαφεί μόλις ένα μικρό σημείο ενός τεράστιου λατομείου χαλικιού.

Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, κρίνοντας από την ποιότητα των ευρημάτων, πρόκειται για λατομείο – «χρυσορυχείο».

