Πιέζουν για διακοπή οι ομάδες της Premier League

Όλο και πιο κοντά στη διακοπή φαίνεται πως βρίσκεται η Premier League.

Ο κοροναϊός εξαπλώνεται με γρήγορο ρυθμό στη Μεγάλη Βρετανία, με τη μετάλλαξη Όμικρον να θερίζει και να πληγώνει και το ποδόσφαιρο.

Η πλειονότητα των ομάδων έχει χτυπηθεί από την Covid-19 τις τελευταίες ημέρες, με τα περισσότερα παιχνίδια της αγωνιστικής να έχουν αναβληθεί.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται να έλθει ένα οριστικό στοπ. Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα των Times, ένας μεγάλος αριθμός ομάδων της Premier League πιέζει τη διοργανώτρια Αρχή να ανακοινώσει οριστική διακοπή, ώστε να καταφέρουν όλοι οι σύλλογοι να οργανωθούν και να μαζέψουν τα κομμάτια τους.

Όπως αναφέρεται, στόχος των ομάδων είναι να σταματήσουν μέχρι τις 7/1 και να επιστρέψουν στη δράση με την έναρξη του 3ου γύρου του Carabao Cup, με σκοπό να καταφέρουν να ελαττώσουν τα κρούσματα.

