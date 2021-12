Τη μνήμη της Φώφης Γεννηματά τίμησαν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές.

Με ένα βίντεο, αφιερωμένο στην Ελληνίδα πολιτικό, το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα (PES), αποχαιρέτησε την Φώφη Γεννηματά, στη διάρκεια του Συμβουλίου των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στις Βρυξέλλες.

Paying tribute to the socialists who left us this year: Fofi Gennimata, Michael Hoppe and Jorge Sampaio. Rest In Peace. #PESCouncil pic.twitter.com/w5E0cJbsTk

