Εμβόλιο Johnson & Johnson – Αναμνηστική δόση μετά τους δύο μήνες, λέει ο ΕΜΑ

Η αναμνηστική δόση του εμβολίου της Janssen (θυγατρικής της Johnson & Johnson) για την Covid-19 μπορεί να χορηγείται τουλάχιστον δύο μήνες μετά τον αρχικό εμβολιασμό σε άτομα 18 ετών και άνω, ανακοίνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων.

Ακόμα, το εμβόλιο της Janssen μπορεί να χορηγείται ως αναμνηστική δόση σε άτομα που είχαν λάβει δύο δόσεις εμβολίου mRNA, είτε της Pfizer είτε της Moderna.

📢EMA concludes that a #BoosterDose of the #COVID19vaccine Janssen may be considered at least 2 months after the 1st dose in 18+

In addition, a booster dose with this vaccine may be given after 2 doses of one of the mRNA vaccines authorised in the 🇪🇺

— EU Medicines Agency (@EMA_News) December 15, 2021