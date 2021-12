A child receives a dose of the Pfizer-BioNTech coronavirus disease (COVID-19) vaccine at Smoketown Family Wellness Center in Louisville, Kentucky, U.S., November 8, 2021. REUTERS/Jon Cherry

Σήμερα ξεκινούν οι εμβολιασμοί παιδιών ηλικίας 5-11 ετών. Η χώρα μας παρέλαβε τις πρώτες 60.000 δόσεις παιδικών εμβολίων των εταιρειών Pfizer/BioNTec. Ήδη, από τις 10 Δεκεμβρίου, χιλιάδες γονείς επισκέπτονται την πλατφόρμα emvolio.gov.gr και κλείνουν ραντεβού εμβολιασμού κατά της Covid-19 για τα παιδιά τους και μέχρι χθες το απόγευμα αυτά ανερχόταν σε 31.000. Μάθιου Λοτζ – «Δεν μπορούμε να δεχθούμε τον διαχωρισμό της Κύπρου» Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς Το εμβόλιο που γίνεται στα παιδιά, περιέχει το 1/3 του αντιγόνου της δόσης των ενηλίκων και το σχήμα που εφαρμόζεται είναι δύο δόσεων με μεσοδιάστημα 21 ημέρες. Στην περίπτωση, δε, που ένα παιδί έχει νοσήσει, το εμβόλιο χορηγείται μετά από τρεις μήνες. Όσον αφορά τις ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως φαίνεται μετά από τη χορήγηση 11 εκατ. δόσεων παγκοσμίως, είναι ανάλογες των συνήθων εμβολίων. Δηλαδή, λίγος πυρετός ή τοπική αντίδραση στο σημείο της ένεσης. Στην ομάδα των παιδιών 5 με 11 ετών, όπως και στις ομάδες των μεγαλύτερων παιδιών, περιλαμβάνονται και τα παιδιά που έχουν κάποιο χρόνιο νόσημα. Μάλιστα, οι παιδίατροι που θα συμβληθούν θα μπορούν να εμβολιάζουν πλέον παιδιά και εφήβους, ενώ εξετάζεται το αίτημά τους να τους δοθεί η δυνατότητα να εμβολιάζουν και ενηλίκους της οικογένειας. Η δυνατότητα για διπλό εμβολιασμό σημαίνει πως θα πρέπει να γίνεται καλός προγραμματισμός των ραντεβού καθώς το εμβόλιο για τα παιδιά διατίθεται σε φιαλίδιο των 10 δόσεων και το εμβόλιο για τους εφήβους σε φιαλίδιο των 6 δόσεων. Και στις δύο κατηγορίες σκευασμάτων το φιαλίδιο πρέπει να χορηγηθεί λίγες ώρες μετά το άνοιγμά του. Πού θα γίνονται οι εμβολιασμοί – Κέντρα σε 75 περιοχές Οι εμβολιασμοί πραγματοποιούνται σε δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και σε Νοσοκομεία και σε πρώτη φάση θα υπάρξουν εμβολιαστικά κέντρα για τα παιδιατρικά εμβόλια σε 75 περιοχές της Ελλάδος. Σταδιακά θα προστίθενται και περισσότερα εμβολιαστικά κέντρα και Κέντρα Υγείας. Στην Αττική οι εμβολιασμοί θα πραγματοποιούνται σε 5 εμβολιαστικά σημεία: στο Παίδων Αγία Σοφία, στο Παίδων Πεντέλης, στο Ασκληπιείο Βούλας, στο Κέντρο Υγείας Αγίας Σοφίας στον Πειραιά και στο Κέντρο Υγείας Περιστερίου. Επίσης, στα νησιά και στις απομακρυσμένες περιοχές θα εφαρμοστούν «καταδρομικοί εμβολιασμοί», όπως έγινε με την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Προστασία Σημειώνεται ότι η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών έχει γνωμοδοτήσει θετικά και ομόφωνα για τον εμβολιασμό των παιδιών αυτής της ηλικιακής ομάδας. Η σύσταση διαμορφώθηκε στηριζόμενη στο ότι τα εμβόλια θα προσφέρουν στην προστασία των ίδιων των παιδιών, ενώ παράλληλα θα τα βοηθήσουν ανεμπόδιστα να παρακολουθήσουν την εκπαίδευση και όλες τις δραστηριότητες στην κοινότητα. Επιπλέον, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο εμβολιασμός των παιδιών 5-11 ετών θα μειώσει και τη διασπορά του ιού στο περιβάλλον, προστατεύοντας έτσι έμμεσα και τα ευάλωτα άτομα που βρίσκονται γύρω τους, ενώ η αύξηση του αριθμού των εμβολιαζομένων συντελεί σημαντικά στη μείωση των μεταλλάξεων του ιού. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι ο χειμώνας είναι η χειρότερη εποχή για τη διάδοση του ιού, γι’ αυτό οι γονείς «δεν πρέπει να καθυστερήσουν την ανοσοποίηση των παιδιών τους». Θλιβερό ρεκόρ με 130 θανάτους και με τις ΜΕΘ να «φλέγονται» Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share