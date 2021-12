Λιονέλ Μέσι – Ο… δολοφόνος επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος

Η χθεσινή κλήρωση της φάσης των «16» του Champions League θα μείνει στην ιστορία. Η μια γκάφα διαδέχτηκε την άλλη, με την UEFA να τα κάνει… θάλασσα.

Βιγιαρεάλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πρωταγωνίστησαν στο απίθανο σκηνικό, με τις φωνές προς τη μεριά της UEFA για επανάληψη της κλήρωσης να πιάνουν τόπο.

Στην αρχή είχαμε το ζευγάρι Παρί Σεν Ζερμέν-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τους ποδοσφαιρόφιλους ανά την υφήλιο να σκέφτονται από τώρα την τιτανομαχία Λιονέλ Μέσι – Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ωστόσο, UEFA και μοίρα είχαν άλλα σχέδια, με την ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο να τίθεται τελικά αντιμέτωπη με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Έτσι, ο Λιονέλ Μέσι θα βρεθεί ξανά στην αγαπημένη του Μαδρίτη, για να αντιμετωπίσει τη Βασίλισσα ως παίκτης της Παρί και όχι της Μπαρτσελόνα.

Φορώντας τη φανέλα των Μπλαουγκράνα ο αργεντινός σούπερ σταρ ανέπτυξε μια ιδιαίτερη σχέση με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τους Μερένχες να βλέπουν… εφιάλτες όταν τον αντιμετωπίζουν.

Στις μονομαχίες της Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ ο Μέσι είχε πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο, αφήνοντας το στίγμα του.

Σε 45 ματς κόντρα στη Βασίλισσα ο Pulga μετρά 9 νίκες, 15 ήττες, ενώ 11 παιχνίδια έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλα.

Επίσης, 26 φορές παραβίασε την εστία των Μαδριλένων, με τον Αργεντινό να μοιράζει και 14 γκολ στους συμπαίκτες του.

Ο φόβος και ο τρόμος της Ρεάλ είναι ο Λιονέλ Μέσι, με τον 34χρονο να θέλει να ανοίξει λογαριασμό και με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν.

Messi vs. Real Madrid two more times 🍿 pic.twitter.com/uHiEVxqe4R

— B/R Football (@brfootball) December 13, 2021