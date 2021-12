Ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull, Μαξ Φερστάπεν, κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της καριέρας του, τερματίζοντας σήμερα (12/12) στην πρώτη θέση στο γκραν πρι του Άμπου Ντάμπι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τον 22ο και τελευταίο αγώνα της σεζόν.

Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός με τον Φερστάπεν να ξεπερνά τον Λιούις Χάμιλτον (Βρετανία/Mercedes) στον τελευταίο γύρο, μετά από συναρπαστικό αγώνα, στο καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων ετών.

Στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Ισπανός πιλότος της Ferrari, Κάρλος Σάινθ.

On top of the world 🏆#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 @Max33Verstappen pic.twitter.com/sqqrkVJUbR

— Formula 1 (@F1) December 12, 2021