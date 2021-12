Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla, Eλον Μασκ, «σκέφτεται» να αφήσει τις δουλειές του και να γίνει ένας… influencer, όπως έγραψε χθες σε tweet του ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

«Σκέφτομαι να παρατήσω τη δουλειά μου και να γίνω ένας influencer πλήρους απασχόλησης», έγραψε ο Ελον Μασκ στο tweet του, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt

