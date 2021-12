Brooke Knippenberg, 6, receives the Pfizer-BioNTech coronavirus disease (COVID-19) vaccine in Lansdale, Pennsylvania, U.S., December 5, 2021. REUTERS/Hannah Beier

Ξεπεράσαμε τους 15 εκατομμύρια εμβολιασμούς είπε αρχικά ο Μάριος Θεμιστοκλέους στη σημερινή ενημέρωση. Το 63,8% του γενικού πληθυσμού έχει εμβολιαστεί. Αναμνηστική δόση μπορεί να κάνει το 85,7% όσων έχουν κάνει το εμβόλιο. «Μέσα σε δέκα ημέρες κλείστηκαν ένα εκατομμύριο ραντεβού για την τρίτη δόση», είπε ο κ. Θεμιστοκλέους. Η κυβέρνηση απέναντι στη «Λερναία Υδρα» της πανδημίας – Οι 4 παράμετροι που θα κρίνουν τα πάντα «Το ποσοστό των εμβολιασμένων με μία δόση έχει ξεπεράσει το 77% στον ενήλικο πληθυσμό. Στο 73% κυμαίνονται οι πλήρως εμβολιασμένοι. 1.710.000 εμβολιασμοί έχουν πραγματοποιηθεί». Στη συνέχεια επισήμανε ότι οι άνω των 60 κλείνουν περισσότερα ραντεβού από την ανακοίνωση των μέτρων και μετά. Πάνω από 60.000 είναι τα ραντεβού για την πρώτη δόση σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία. Πότε ξεκινούν τα εμβόλια για τα παιδιά 5-11 ετών Στις 13 Δεκεμβρίου θα φτάσουν στην Ελλάδα τα εμβόλια για τα παιδιά 5-11 ετών, ενώ αυτά θα ξεκινήσουν στις 15 Δεκεμβρίου. Την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα όπου θα μπορούν να μπουν οι γονείς. Οι εμβολιασμοί αρχικά θα πραγματοποιούνται σε πρωτοβάθμιες δομές φροντίδας υγείας και σε νοσοκομεία. Σε 75 περιοχές της Ελλάδας θα γίνονται τα εμβόλια για τα παιδιά. Στην Αττική οι εμβολιασμοί θα πραγματοποιούνται σε 5 εμβολιαστικά κέντρα: στο Παίδων Αγία Σοφία, στο Παίδων Πεντέλης, στο Ασκληπιείο Βούλας, στο ΚΥ Αγίας Σοφίας στον Πειραιά και στο Κέντρο Υγείας Περιστερίου. Στα νησιά και στις ακριτικές περιοχές, θα εφαρμοστούν οι λεγόμενοι «καταδρομικοί εμβολιασμοί». Αναλυτικές οδηγίες θα υπάρχουν από την Παρασκευή στο emvolio.gov.gr. Δείτε ολόκληρη την ενημέρωση Δασκαλάκης, Παπαδημητρίου, Σελλής…