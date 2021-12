Eνα νέο διαδραστικό γράφημα που δημιουργήθηκε από βρετανούς ερευνητές και δημοσιεύθηκε στην ιατρική επιθεώρηση «The British Medical Journal» (ΒΜJ) μπορεί να βοηθήσει τον κάθε πολίτη να αποφασίσει πώς μπορεί να χειριστεί με τον καλύτερο τρόπο καθημερινές καταστάσεις ώστε να προστατεύσει τον εαυτό του και τους γύρω του από τον νέο κοροναϊό.

Εκτιμήσεις 26 ειδικών

Το νέο εργαλείο βασίστηκε σε εκτιμήσεις 26 ειδικών από ολόκληρο τον κόσμο και δείχνει τα διαφορετικά «μονοπάτια» που ακολουθεί ο ιός όταν μεταδίδεται από τον ένα άνθρωπο στον άλλον. Είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να δείχνει τον κίνδυνο μόλυνσης με τον SARS-CoV-2 λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικά σενάρια με βάση τα διαθέσιμα μέχρι στιγμής επιστημονικά στοιχεία – και παρουσιάζει το τι θα μπορούσε να γίνει σε κάθε σενάριο ώστε να μειωθεί αυτός ο κίνδυνος.

Αβεβαιότητες και διαφωνίες στην επιφάνεια

Κατά την ανάπτυξη του εργαλείου ήλθαν στο φως και όλες οι επιστημονικές αβεβαιότητες αλλά και η διαφωνία μεταξύ των ειδημόνων που συνεχίζει να υπάρχει για διαφορετικές πτυχές της πανδημίας του νέου κοροναϊού: για παράδειγμα πώς συμπεριφέρεται ο ιός, πώς μεταδίδεται και πώς μπορεί να μειωθεί με τον καλύτερο τρόπο η πιθανότητα μετάδοσης μέσω τήρησης μέτρων ατομικής αλλά και κοινωνικής προστασίας.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το νέο εργαλείο μπορεί να βοηθήσει τους αρμοδίους στη λήψη αποφάσεων αλλά και τον πληθυσμό στο να υιοθετεί τα σωστότερα μέτρα προστασίας ώστε να μειώνει τη μετάδοση του ιού σε διαφορετικά περιβάλλοντα, όπως οι χώροι εργασίας.

Διαφορετικές οδοί μετάδοσης, δραστηριότητες και περιβάλλοντα

Για την ανάπτυξη του εργαλείου οι ερευνητές συμβουλεύθηκαν 26 ειδικούς διαφορετικών πεδίων από πολλές χώρες του κόσμου σχετικά με θέματα όπως η σημασία των διαφορετικών οδών μετάδοσης του ιού (π.χ. μικρά και μεγάλα αερομεταδιδόμενα σταγονίδια, επαφή με μολυσμένες επιφάνειες) κατά τη διάρκεια ενός εύρους δραστηριοτήτων (π.χ. συνομιλία, βήχας, άσκηση, κατανάλωση τροφής) και σε διαφορετικά περιβάλλοντα (π.χ. εξωτερικοί χώροι, εσωτερικοί χώροι διαφορετικών τετραγωνικών με ή χωρίς αερισμό).

Επίσης οι επιστήμονες συνέλεξαν τις απόψεις των ειδικών σχετικά με τη σημασία διαφορετικών μέτρων προστασίας (π.χ. χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων, υγιεινή των χεριών, απολύμανση επιφανειών) στη μείωση της μετάδοσης του ιού.

Αερογενής μετάδοση και χρήση μάσκας

Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης, οι οδοί αερογενούς μετάδοσης του ιού αποδείχθηκαν οι πιο σημαντικές σε όλα τα σενάρια. Σε ό,τι αφορούσε τα μέτρα προστασίας, η χρήση μάσκας, ιδίως από τα μολυσμένα άτομα, αποδείχθηκε η πιο αποτελεσματική. Ηταν όμως αξιοσημείωτο ότι, όπως προέκυψε, όλες οι οδοί φάνηκε να παίζουν ρόλο στη μετάδοση καθώς και ότι απλά μέτρα όπως η τήρηση αποστάσεων, το πλύσιμο των χεριών και η τήρηση μέτρων υγιεινής κατά το φτέρνισμα ή τον βήχα είχαν τη δική τους συνεισφορά στο να μπει «φρένο» στη μετάδοση του νέου κορωνοϊού.

«Διαδραστικές» απαντήσεις στα ερωτήματα

«Ολοι επιθυμούν να γνωρίζουν πόση διαφορά κάνει κάθε μέτρο που λαμβάνουμε στη μετάδοση του ιού και καταφέραμε να συγκεντρώσουμε αρκετή γνώση από ειδικούς ανά τον κόσμο και από πολλά πεδία ώστε να δώσουμε απαντήσεις στα ερωτήματα» εξήγησε μία εκ των συγγραφέων της σχετικής μελέτης Αλεξάνδρα Φρίμαν από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ και προσέθεσε: «Το εργαλείο είναι διαδραστικό, οπότε ο καθένας μπορεί να εξερευνήσει τα σενάρια που τον αφορούν περισσότερο, είτε επειδή για παράδειγμα αποτελεί μέλος χορωδίας, είτε επειδή θέλει να γευματίσει σε ένα μικρό εστιατόριο. Πόση διαφορά θα έκανε αν κάποιος άνοιγε στο δωμάτιο τα παράθυρα ή αν απολύμαινε τις επιφάνειες; Ολοι μπορούν να το ανακαλύψουν πλέον χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο».

Ολες οι οδοί μετάδοσης παίζουν ρόλο

Ο Χάρι Ράτερ, επίσης εκ των συγγραφέων της μελέτης από το Πανεπιστήμιο του Μπαθ, τόνισε ότι «είναι εύκολο να επικεντρωθεί κάποιος σε μια μόνο οδό μετάδοσης της COVID-19 και να ξεχάσει όλες τις άλλες. Ενας από τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να βοηθήσει ένα εργαλείο σαν και αυτό είναι καθιστώντας σαφές ότι όλες οι οδοί μετάδοσης παίζουν ρόλο, σε διαφορετική αναλογία και σε διαφορετικά πλαίσια. Το γεγονός ότι μια από αυτές τις οδούς – η αερογενής μετάδοση – είναι η κύρια στις περισσότερες περιπτώσεις δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγνοήσουμε τις υπόλοιπες».

Πού βρίσκουμε το νέο εργαλείο

Ο καθένας μπορεί να βρει το νέο χρήσιμο εργαλείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.bmj.com/content/375/bmj-2021-065312. Εισάγοντας τις παραμέτρους που επιθυμεί θα εξαγάγει τον κίνδυνο μόλυνσης που θα αντιμετωπίσει με βάση διαφορετικές καταστάσεις και σενάρια της καθημερινότητας.