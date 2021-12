Τρομακτικό ατύχημα στη Formula 1 – Διαλύθηκε το μονοθέσιο – Εικόνες & βίντεο

Ο Σαρλ Λεκλέρκ έπεσε με την Ferrari πάνω στις προστατευτικές μπαριέρες και διέλυσε το μονοθέσιο του στα δοκιμαστικά της Παρασκευής στο GP της Σαουδικής Αραβίας, σε ένα σοκαριστικό ατύχημα.

Ο πιλότος της Ferrari έχασε το έλεγχο του μονοθέσιου στην είσοδο της αριστερής στροφής και έριξε το μονοθέσιο πάνω στις προστατευτικές μπαριέρες, με τους ανθρώπους της πίστας να σπεύδουν άμεσα να δουν αν είναι καλά.

Ο Μονεγάσκος οδηγός της Ferrari είναι καλά στην υγεία του και δεν τραυματίστηκε που είναι το σημαντικότερο, όμως η SF21 που οδηγούσε έχει υποστεί σοβαρές ζημίες, αφού όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες αλλά και στο βίντεο έχει σχεδόν διαλυθεί.

He is out of his car and confirms he’s okay over the radio. The session has been red flagged and will not be resumed #SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/KWRttUcl0W

Charles Leclerc is off into the wall at Turn 22

Charles Leclerc went off into the barriers at Turn 22, causing an early end to FP2

Thankfully he was able to get out of the car himself and confirm he was ok#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/wif6Pau2N4

