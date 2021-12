Διακοπή στο Γουότφορντ – Τσέλσι, κατέρρευσε οπαδός στις κερκίδες

Σοκ στο Vicarage Road, λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξη της αναμέτρησης.

Την ώρα που η αναμέτρηση εξελισσόταν κανονικά, οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων φάνηκαν να κάνουν νοήματα στον διαιτητή και να δείχνουν προς τις κερκίδες.

Ο λόγος; Ένας φίλαθλος των γηπεδούχων υπέστη καρδιακό επεισόδιο, με αποτέλεσμα οι γιατροί και των δύο ομάδων να μπαίνουν στο γήπεδο και να κατευθύνονται προς το μέρος του ανθρώπου.

Play is paused here at Vicarage Road owing to a medical emergency in the crowd.

Watford & Chelsea medical staff are attending to a fan who is being given CPR at Vicarage Road, the game has been suspended whilst the treatment goes ahead.

Praying for a speedy recovery 🙏#WATCHE pic.twitter.com/lD6YQ3Jh0M

— GiveMeSport (@GiveMeSport) December 1, 2021