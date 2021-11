Κώστας Αντετοκούνμπο – «Ιδανική επιλογή για εμένα η Βιλερμπάν»

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο επέλεξε το καλοκαίρι να συνεχίσει την καριέρα του στη Βιλερμπάν, παρότι είχε πρόταση από τον Ολυμπιακό, επαφή με τον Παναθηναϊκό και είχε ακουστεί το όνομά του και για άλλες ομάδες.

Ο ίδιος ο έλληνας ψηλός μίλησε για την επιλογή του να πάει στη Γαλλία και ξεκαθάρισε ότι ήταν η ιδανική επιλογή για την καριέρα του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Θεώρησα ότι ήταν μια εξαιρετική επιλογή για εμένα, σαν νέος παίκτης να έρθω για την πρώτη μου σεζόν στην Ευρωλίγκα. Ήταν πιθανότατα η πιο μεγάλη απόφαση που έχω πάρει έως τώρα, γιατί ήθελα να έρθω κάπου που θα έχω χρόνο στο παρκέ για να πάρω εμπειρία» τόνισε αρχικά ο 24χρονος παίκτης.

Μιλώντας για τον τρόπο παιχνιδιού και τα πλεονεκτήματά του, επισήμανε: «Είναι πλεονέκτημα για εμένα, καθώς δεν υπάρχουν πολλοί αθλητές στην Ευρώπη με το σώμα μου και που μπορούν να παίξουν με τον τρόπο που παίζω εγώ, με τον τρόπο που παίζω στην άμυνα».

