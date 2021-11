Σοκ και νέο κλάμα για τον Κριστιάνο – Τι συνέβη

Βραδιά Χρυσής Μπάλας σήμερα. Μπορεί τα τελευταία χρόνια το δίπολο Μέσι-Ρονάλντο να «έπαιζε» μόνο του, ωστόσο φέτος φαίνεται πως τη θέση του Πορτογάλου την έχει πάρει ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, με τον Αργεντινό ωστόσο να είναι το μεγάλο φαβορί σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα.

Και αυτό φαίνεται πως οδήγησε τον Κριστιάνο να πάρει μία μεγάλη απόφαση. Σύμφωνα λοιπόν με ΜΜΕ της πατρίδας του, ο ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν θα παρευρεθεί στο Παρίσι στην τελετή της απονομής, καθώς αποφάσισε να μείνει στην Αγγλία.

Μάλιστα, ένας από τους λόγους που τον οδήγησαν στη συγκεκριμένη απόφαση, είναι το γεγονός πως ο 36χρονος φέρεται να βρίσκεται εκτός τριάδας, καθώς πίσω από τον Μέσι (που αναμένεται να κατακτήσει την έβδομη Χρυσή Μπάλα) φέρεται να είναι οι Λεβαντόφσκι και Μπενζεμά…

Cristiano Ronaldo will NOT be in Paris today for Ballon D’or Ceremony. #BallonDor [@pedromsepulveda] pic.twitter.com/wfNXV034CY

— Football Talk (@Football_TaIk) November 29, 2021