Και με τη… βούλα ο καλύτερος επιθετικός του πλανήτη ο Λεβαντόφσκι

Μπορεί η Χρυσή Μπάλα να μοιάζει να πηγαίνει στα χέρια του Λιονέλ Μέσι, ωστόσο ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι δεν πρόκειται να φύγει από το Παρίσι με άδεια χέρια. Και αυτό διότι το France Football φρόντισε να δώσει το ελάχιστον στον Πολωνό «κίλερ» που σκίζει τα δίχτυα.

Ο Λεβαντόφσκι κατάφερε να κατακτήσει το νέο βραβείο που δημιούργησε το γαλλικό περιοδικό, για το οποίο τοποθετήθηκε επίσημα λίγες ώρες πριν από την έναρξη της τελετής στην Πόλη του Φωτός. Ο επιθετικός της Μπάγερν κατέκτησε το βραβείο του καλύτερου επιθετικού του κόσμου.

Το βραβείο έδωσε στον Πολωνό ο Ντιντιέ Ντρογκμπά, ο οποίος παρουσίασε και ένα βίντεο με τα πέντε καλύτερα γκολ του Λεβαντόφσκι που πέτυχε κατά τη διάρκεια της σεζόν 2020/21.

Robert Lewandowski and the newly-created Striker of the Year award 🎯 pic.twitter.com/EBLJZOjdBf

