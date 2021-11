People visit a Christmas market as the spread of the coronavirus disease (COVID-19) continues in Cologne, Germany, November 27, 2021. REUTERS/Thilo Schmuelgen

Στο… άγνωστο φαίνεται πως βαδίζει και θα συνεχίσει να βαδίζει για τις επόμενες εβδομάδες ο πλανήτης, όσον αφορά στη μετάλλαξη Όμικρον, η οποία όσο περνάει ο καιρός εξαπλώνεται όλο και πιο γρήγορα. Μόλις την Παρασκευή ανακοινώθηκε το πρώτο κρούσμα στην Ευρώπη, στο Βέλγιο, και δύο μέρες μετά κρούσματα έχουν καταγραφεί σε Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία και Τσεχία, ενώ στη λίστα μπήκαν η Ολλανδία και η Δανία. Οι επιστήμονες εργάζονται πυρετωδώς, προκειμένου να αποκρυπτογραφήσουν τη νέα αυτή μετάλλαξη, η οποία προήλθε από χώρες της νότιας Αφρικής. Ενδεικτικά είναι τα όσα είπε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος διευκρίνισε πως δεν είναι ακόμη σαφές αν αυτή η νέα παραλλαγή του κοροναϊού είναι πιο μεταδοτική σε σύγκριση με τις άλλες ή αν προκαλεί πιο σοβαρή ασθένεια. Τράπεζες – Χαμηλότοκα δάνεια €12,7 δισ. σε επιχειρήσεις τον Δεκέμβριο Ανησυχητικές ήταν και οι δηλώσεις του επικεφαλής ιατρικού συμβούλου του Τζο Μπάιντεν, Άντονι Φάουτσι, ο οποίος ούτε λίγο, ούτε πολύ ότι υπάρχει η πιθανότητα οι ΗΠΑ «να μπουν σε ένα πέμπτο κύμα» του φονικού ιού. Μάλιστα, εκείνος με τη σειρά του προειδοποίησε ότι η παραλλαγή Όμικρον που ανακαλύφθηκε πρόσφατα δείχνει σημάδια αυξημένης μεταδοτικότητας. Την ίδια στιγμή και οι εταιρείες παρασκευής εμβολίων «χρειάζονται δύο με τρεις εβδομάδες ώστε να έχουν μια πλήρη εικόνα των χαρακτηριστικών των μεταλλάξεων» της Όμικρον, είπε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από τη Ρίγα της Λετονίας. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που -παρά το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει εμφανιστεί κρούσμα της μετάλλαξης Όμικρον στην Ελλάδα- η χώρα μας, ήδη ετοιμάζει νέα δέσμη μέτρων, προκειμένου να είναι έτοιμη πριν… να είναι ήδη αργά. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα συνεχίζει να δέχεται μεγάλο χτύπημα από την πανδημία, αφού μπορεί σήμερα τα κρούσματα να ήταν μειωμένα σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, ωστόσο ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 96 θανάτους, τη στιγμή που 647 συνάνθρωποί μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Έτσι θα… χτίσουμε «φράγμα» στη μετάλλαξη Όμικρον Πέραν λοιπόν του lockdown, που από την κυβέρνηση τονίζουν σε κάθε τόνο ότι δεν θα επιστρέψουμε ξανά, ουδείς μπορεί να αποκλείσει με βεβαιότητα άλλες παρεμβάσεις ενόψει Χριστουγέννων και ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας και της μετάλλαξης Όμικρον. «Έχουμε λάβει εγκαίρως όλα τα μέτρα που πρέπει προληπτικώς και φυσικά και εμείς παρακολουθούμε τι συμβαίνει ακριβώς γιατί όπως ανέφεραν και οι ειδικοί δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο τι συμβαίνει με τη συγκεκριμένη μετάλλαξη» δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς Στο οπλοστάσιο του εφεδρικού Plan B της κυβέρνησης, που μπορεί να ενεργοποιηθεί εφόσον κριθεί αναγκαίο, εξετάζονται: Η αύξηση των rapid test σε 3 από 2 εβδομαδιαίως για την προσέλευση των ανεμβολίαστων στην εργασία τους είτε ή απαίτηση να είναι ημερήσια αντί 48ωρου

Η χρήση μάσκας στους εξωτερικούς χώρους παντού ανεξαρτήτως συνωστισμού

και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ως ύστατο μέτρο ο αποκλεισμός των ανεμβολίαστων και από τους εξωτερικούς χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας ακόμη και με αρνητικό rapid test. «Δεν είναι σαφές αν η Όμικρον προκαλεί σοβαρότερη ασθένεια ή αν είναι πιο μεταδοτική» Σύμφωνα, λοιπόν, με τον ΠΟΥ δεν είναι ακόμη σαφές αν η νέα παραλλαγή Όμικρον του κοροναϊού SARS-CoV-2 είναι πιο μεταδοτική σε σύγκριση με τις άλλες ή αν προκαλεί πιο σοβαρή ασθένεια. «Τα προκαταρκτικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι καταγράφονται αυξημένα ποσοστά νοσηλείας στη Νότια Αφρική, όμως αυτό μπορεί να οφείλεται στην αύξηση του συνολικού αριθμού των ανθρώπων που μολύνονται» και να μην είναι αποτέλεσμα της συγκεκριμένης μόλυνσης με την Όμικρον, προστίθεται στην ανακοίνωση. Ωστόσο, ο Οργανισμός επανέλαβε ότι τα πρώτα δεδομένα δείχνουν ότι ίσως να υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος επαναμόλυνσης από την παραλλαγή αυτήν. Ο ΠΟΥ διαβεβαίωσε ότι συνεργάζεται με τεχνικούς εμπειρογνώμονες για να κατανοήσει τον πιθανό αντίκτυπο της παραλλαγής στα υπάρχοντα αντίμετρα, συμπεριλαμβανομένων και των εμβολίων. «Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν πληροφορίες που να υποδηλώνουν ότι τα συμπτώματα της Όμικρον είναι διαφορετικά από εκείνα των άλλων παραλλαγών» ανέφερε, εξηγώντας ότι τα πρώτα κρούσματα ήταν μεταξύ φοιτητών, δηλαδή ατόμων νεαρής ηλικίας που τείνουν να έχουν ηπιότερα συμπτώματα. «Για να κατανοήσουμε το επίπεδο της σοβαρότητας της παραλλαγής Όμικρον θα χρειαστούν ημέρες, έως και αρκετές εβδομάδες», επανέλαβε. Τα τεστ PCR εξακολουθούν να ανιχνεύουν τη μόλυνση με την παραλλαγή Όμικρον και είναι σε εξέλιξη μελέτες για να καθοριστεί αν υπάρχει κάποια επίδραση στα τεστ αντιγόνου (ράπιντ). Ο ΠΟΥ έκανε έκκληση «να παραμείνουν ανοιχτά τα σύνορα», καλώντας όλες τις χώρες «να υιοθετήσουν μια επιστημονική προσέγγιση» που θα βασίζεται «στην εκτίμηση των κινδύνων». Εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στις χώρες της νότιας Αφρικής, τόνισε ότι «είναι κρίσιμης σημασίας οι χώρες να επιδεικνύουν διαφάνεια με τα δεδομένα τους, επειδή αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος να διασφαλίσουμε ότι θα λαμβάνουμε σημαντικά δεδομένα εγκαίρως», υπογράμμισε. Η απαγόρευση πτήσεων, που επηρεάζει αρνητικά την οικονομία και τον τουρισμό, μπορεί να οδηγήσει κάποιες χώρες στο μέλλον να μην ανακοινώνουν τον εντοπισμό παραλλαγών, επειδή θα φοβούνται ότι θα υποστούν τις κυρώσεις, προειδοποίησαν χθες οι αρχές της Νότιας Αφρικής. Πολλές χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές, απαγόρευσαν τις πτήσεις από τη νότια Αφρική. Η Αγκόλα ήταν η πρώτη αφρικανική χώρα που αποφάσισε να απαγορεύσει τις πτήσεις από και προς τη Νότια Αφρική. Θα πυροδοτήσει η μετάλλαξη Όμικρον νέο κύμα της πανδημίας; Όλα αυτά, ενώ ο επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος του Τζο Μπάιντεν, Άντονι Φάουτσι, δήλωσε την Κυριακή ότι υπάρχει η πιθανότητα οι ΗΠΑ έχουν «να μπουν σε ένα πέμπτο κύμα» μολύνσεων από κοροναϊό εν μέσω αυξανόμενων κρουσμάτων και στασιμότητας των ποσοστών εμβολιασμού. Προειδοποίησε, δε, ότι η παραλλαγή Όμικρον που ανακαλύφθηκε πρόσφατα δείχνει σημάδια αυξημένης μεταδοτικότητας. Η νέα μετάλλαξη πυροδοτεί φόβους για το εάν θα είναι πιο ανθεκτική στα εμβόλια, γεγονός που έχει θέσει σε συναγερμό τους επιστήμονες. Ο Άντονι Φάουτσι, μιλώντας στο NBC εξήγησε γιατί η μετάλλαξη έχει σημάνει συναγερμό. Ειδικότερα ανέφερε ότι η παραλλαγή ενσωματώνει 32 ή και περισσότερες μεταλλάξεις στην πρωτεΐνη-ακίδα του κορoναϊού. «Δεν είναι απαραίτητο ότι θα συμβεί, αλλά αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι πρέπει να είστε προετοιμασμένοι γι’ αυτό», ξεκαθάρισε. Ο επιδημιολόγος παρέπεμψε επίσης και στα επιδημιολογικά δεδομένα στη Νότια Αφρική, όπου εντοπίστηκε η νέα μετάλλαξη, όπου τα κρούσματα αυξήθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παρά τα χαμηλά επίπεδα μόλυνσης, ξαφνικά διαπιστώθηκε ένα άλμα. Και οι Νοτιοαφρικάνοι κατάλαβαν ότι ο ιός είναι διαφορετικός απ’ αυτόν που γνωρίζουμε. Ως εκ τούτου, η αύξηση στα κρούσματα αποτελεί ένδειξη ότι έχει την ικανότητα να μεταδίδεται γρήγορα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα συναντηθεί αργότερα σήμερα στον Λευκό Οίκο με τα μέλη της ομάδας των ειδικών για την αντιμετώπιση της πανδημίας της Covid-19. Αντικείμενο της σύσκεψης αυτής θα είναι η νέα παραλλαγή Όμικρον του κοροναϊού SARS-CoV-2. Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε ότι στη σύσκεψη θα είναι παρών και ο κορυφαίος Αμερικανός επιδημιολόγος Άντονι Φάουτσι. Περιβάλλον – Φθίνει η «χορωδία» της φύσης Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share