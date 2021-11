Ο Ολυμπιακός τα λιγότερα time out στην Ευρωλίγκα, ο ΠΑΟ τα περισσότερα – Κάθε πότε παίρνει ο Μπαρτζώκας – Αναλυτικά στοιχεία

Τα όσα συνέβησαν στο πρώτο «αιώνιο» ντέρμπι της χρονιάς, με τον Παναθηναϊκό να φεύγει με τη νίκη από το ΣΕΦ έχοντας για πρωταγωνιστή τον Νεμάνια Νέντοβιτς, έφεραν στο προσκήνιο τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τις επιλογές του στο τέταρτο δεκάλεπτο.

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με δώδεκα πόντους (67-55) πέντε λεπτά πριν το τέλος, αλλά με αντεπίθεση διαρκείας και μπροστάρη τον Σέρβο σούτινγκ γκαρντ, οι πράσινοι πήραν τη μεγάλη νίκη με 81-76. Οι παίκτες του Δημήτρη Πρίφτη πέτυχαν 33 πόντους στην τελευταία περίοδο, ευστοχώντας σε εφτά τρίποντα, με τον προπονητή του Ολυμπιακού να μην καλεί ούτε ένα time out σε αυτό το διάστημα, έστω για να ανακόψει τον ρυθμό των αντιπάλων.

Η επιλογή του σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως, με την πλειοψηφία να διαφωνεί με την τακτική που εφάρμοσε και να πιστεύει πως θα έπρεπε να δράσει αλλιώς, καλώντας τους παίκτες του στον πάγκο για να δώσει οδηγίες ώστε να περιορίσουν την δράση του Παναθηναϊκού.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε να πάει κόντρα στην επιλογή των πολών, αλλά ακολούθησε τη δική του φιλοσοφία. Ο 56χρονος πορεύεται με τα πιστεύω του σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν, έχοντας συγκεκριμένη στρατηγική όσον αφορά τον χρόνο που θα δώσει σε κάθε παίκτη κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και το κάθε πόσο/πότε θα καλέσει time out.

Τα όσα έκανε στο ΣΕΦ αποτελούν απλώς τη συνέχεια των όσων πράττει και στην Ευρωλίγκα, με τα στοιχεία που παρουσιάζει το 3StepsBasket.com να επιβεβαιώνουν τα όσα έγιναν απέναντι στον Παναθηναϊκό. Παράλληλα, ο Δημήτρης Πρίφτης ανήκει στην εντελώς διαφορετική κατηγορία, με τον τεχνικό του τριφυλλιού να καλεί τους παίκτες για οδηγίες όταν βλέπει πως το παιχνίδι αρχίζει και ξεφεύγει.

Η ιστοσελίδα έψαξε και αναφέρει το πως κινούνται οι προπονητές της Ευρωλίγκας πριν καλέσουν time out. Εξέτασε τις έξι κατοχές (κυρίως τρεις επιθέσεις και τρεις άμυνες) πριν τη διακοπή του αγώνα για οδηγίες, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να ζητά time out τις λιγότερες φορές από τους συναδέλφους, με τον Ολυμπιακό να υπολείπεται σε αυτό το διάστημα με τρεις πόντους, όντας έβδομος στην σχετική κατηγορία, με τη Βιλερμπάν να είναι στην κορυφή με -3,62.

Ο Έλληνας τεχνικός των ερυθρόλευκων έχει καλέσει συνολικά 26 time out έως σήμερα, όσα και ο Ίσραελ Γκονθάλεθ της Άλμπα Βερολίνου, με τον Έτορε Μεσίνα της Αρμάνι Μιλάνο να είναι στη δεύτερη θέση με 30.

Το αντιστρόφως ανάλογο γίνεται με τον Δημήτρη Πρίφτη. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού καλεί τα περισσότερα time out στο συγκεκριμένο διάστημα. Ο 53χρονος τεχνικός διακόπτει τον ρυθμό του παιχνιδιού 51 φορές, όσες και ο Αντρέα Τρινκέρι της Μπάγερν Μονάχου, με τον Παναθηναϊκό να υπολείπεται 3,16 πόντους από τους αντιπάλους του.

Ο σχετικός πίνακας των συνολικών time out ανά διαφορά, προκαλεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και δείχνει ότι ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν άλλαξε τις συνήθειες και την μπασκετική του κοσμοθεωρία στο ντέρμπι. Επέλεξε να πιστέψει στο πλάνο του. Και στους παίκτες του. Αλλά αυτό δεν είναι πάντα αρκετό…

